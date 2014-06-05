Футболисты сборной Испании получат по 720 тысяч евро за победу на ЧМ-2014
16:16, 05 июня 2014Спорт
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Каждый из 23 игроков сборной Испании по футболу получит 720 тысяч евро в случае победы на чемпионате мира в Бразилии.
Футболисты сборной Испании могут получить по итогам ЧМ рекордные призовые / Reuters
Такую же премию получат и все представители тренерского штаба, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AS.
Эта сумма на 120 тысяч больше, чем премиальные четырехлетней давности за победу на мундиале в ЮАР.
Сборная Испании, являющаяся действующим чемпионом мира, на мундиале сыграет в группе В, где ее соперниками будут команды Нидерландов, Чили и Австралии.
Таким образом, это самые высокие премиальные среди всех команд-участниц ЧМ. Например, у сборной Бразилии за титул установлена премия в 330 тысяч евро на каждого игрока, а у сборной Германии - 300 тысяч.
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