Футболисты сборной Испании получат по 720 тысяч евро за победу на ЧМ-2014

Такую же премию получат и все представители тренерского штаба, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AS.

Эта сумма на 120 тысяч больше, чем премиальные четырехлетней давности за победу на мундиале в ЮАР.

Сборная Испании, являющаяся действующим чемпионом мира, на мундиале сыграет в группе В, где ее соперниками будут команды Нидерландов, Чили и Австралии.

Таким образом, это самые высокие премиальные среди всех команд-участниц ЧМ. Например, у сборной Бразилии за титул установлена премия в 330 тысяч евро на каждого игрока, а у сборной Германии - 300 тысяч.