Боксер Ломаченко сразится с американцем Раселом 21 июня

На кону боя вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе, сообщает Xsport.

Право на проведение боя выиграла компания Golden Boy Promotions, сделав самую высокую ставку в размере $1 052 500 долларов, в то время как промоутеры Ломаченко из компании Top Rank поставили всего на $2500 меньше.

Ранееукраинец уже сражался за этот чемпионский титул, но решением судей проиграл. Тем не менее, его победитель мексиканец Орландо Салидо вскоре лишился выигранного пояса. В ночь боя соперник Ломаченко весил почти 67 кг, что значительно превышает вес, допустимый в полулегкой категорией. С тех пор чемпионский титул оставался вакантным. В марте WBO решила дать украинцу еще один шанс, назначив его бой с главным претендентом на титул Гэри Расселом.

«Я знаю, что Гари Расселл очень хороший боксер, и это будет хороший поединок для зрителей. Я многому научился из своего поражения Орландо Салидо, и против Расселла я выйду в своей лучшей форме. Я хочу завоевать этот чемпионский титул, и собираюсь это сделать», - отмечает Ломаченко перед боем.