Сборная Украины оказалась в рейтинге ФИФА выше всех неудачников отбора к чемпионату мира

На счету сборной Украины 915 очков и 16-е место в таблице, сообщает официальный сайт ФИФА.

В мае команда провела один матч (выигрыш у сборной Нигера - 2:1), что позволило ей подняться с 17-го на 16-е место и опередить, в частности, сборную Франции. Следом за французами идут также участвующие в ЧМ команды Хорватии, России, Мексики, Боснии и Герцеговины и Алжира. Среди неучаствующих в ЧМ сборных, следом за украинцами в таблице расположилась команда Дании - 23-е место.

Всего же украинцы опередили 17 сборных из 32-х, которые примут участие в Мундиале. Впереди нашей команды в рейтинге 15 сборных - все участники ЧМ.

В лидерах рейтинга по-прежнему команды Испании и Германии. Фавориты мирового первенства сборная Бразилии находится на 3-м месте, Португалия - на 4-м, Аргентина - на 5-м.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу в Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля.