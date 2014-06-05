Две украинки гарантировали себе две медали женского чемпионата Европы по боксу

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Мария Малеванная (весовая категория 57 кг) в поединке за выход в финал встретится со Светланой Станевой (Болгария), а Лилия Дурнева (весовая категория 81 кг) на этой стадии соревнований встретится с венгеркой Затмари Петрой.

Таким образом, по результатам предварительных поединков континентального первенства украинская сборная гарантировала себе две награды. Как минимум - бронзовые. По регламенту соревнований, обе спортсменки которые проиграли полуфиналы получают бронзовые медали.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 31 мая по 7 июня в столице Румынии - Бухаресте.