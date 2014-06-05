Две украинки гарантировали себе две медали женского чемпионата Европы по боксу
12:31, 05 июня 2014Спорт
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В Бухаресте (Румыния) проходит чемпионат Европы по боксу среди женщин, где в полуфинал соревнований сумели пробиться две представительницы сборной Украины.
Две украинки гарантировали себе медали чемпионата Европы / noc-ukr.org
Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Мария Малеванная (весовая категория 57 кг) в поединке за выход в финал встретится со Светланой Станевой (Болгария), а Лилия Дурнева (весовая категория 81 кг) на этой стадии соревнований встретится с венгеркой Затмари Петрой.
Таким образом, по результатам предварительных поединков континентального первенства украинская сборная гарантировала себе две награды. Как минимум - бронзовые. По регламенту соревнований, обе спортсменки которые проиграли полуфиналы получают бронзовые медали.
Чемпионат Европы по боксу проходит с 31 мая по 7 июня в столице Румынии - Бухаресте.
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