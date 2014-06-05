Роналду может пропустить чемпионат мира из-за колдуна

Один из самых влиятельных колдунов Ганы Нана Кваку Бонсам (различные реплики Наны регулярно публикуют ведущие местные СМИ) еще в феврале заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы Роналду не поехал на ЧМ и не сыграл против Ганы, сообщает sports.ru.

«Я знаю, откуда взялась травма Криштиану, и я работаю над этим. На прошлой неделе я даже отправился на поиски четырех собак, чтобы использовать их в создании особого Духа по имени Kahwiri Kapam», - отмечает колдун.

По словам колдуна, процесс наведения порчи выглядит примерно так: сперва Нана готовит отвар из листьев и особого порошка, посланного ему богами, а затем расставляет стаканы с зельем вокруг фотографий и карикатур на Роналду.

«Четыре месяца назад я уже говорил, что не позволю Роналду поехать на чемпионат – или по крайней мере, выйти на матч против нас. Его травму не сможет вылечить ни один врач, они просто не смогут докопаться до причины. Сегодня у него болит колено, завтра заболит бедро, а через день что-нибудь еще. Просто знайте, что я предельно серьезен», - объясняет Нана.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу, в котором сборные Португалии и Ганы сыграют на групповом этапе, пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.