Марадона приехал в гости к Шеве (фото)

Тренировочную базу лондонского "Челси" посетил легендарный аргентинец Диего Марадона, который захотел встретиться с командой и пообщаться с Авраамом Грантом.

Во время неожиданного визита Марадона остался на базе на некоторое время, принял участие в тренировке, пообщался с игроками и раздал всем желающим автографы.

47-летний Марадона долгое время общался с Аврамом Грантом, а затем попозировал для фотографа, обнявшись с Андреем Шевченко и Михаэлем Баллаком.

Для всех игроков это посещение стало огромным сюрпризом, а Джо Коул, кажется, радовался приезду Марадоны больше всех.

Шевченко, который сегодня вместе с Михаэлем Баллаком присоединился к тренировкам команды, был рад обсудить приезд Марадоны. "В футбольном мире он является героем для каждого игрока, он просто невероятный футболист, - сказал украинец. - Он - легенда, герой для всех, фантастический игрок. У него были трудности в жизни, но сейчас всё нормально. Он хорошо выглядит, и это важно для него".

"Он хорошо выглядит, он сбросил вес, и чувствует себя гораздо лучше. Он немного играет в гольф, как и я, но сейчас я не могу много играть. Сейчас я начинаю тренироваться и чувствую себя хорошо", сказал Шевченко.

По материалам официального сайта ФК "Челси"