Легкоатлетка Оляновская установила национальный рекорд в спортивной ходьбе

Людмила Оляновская установила национальный рекорд по спортивной ходьбе на 5000 метров - 20 минут 15,71 сек., сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

Кроме того, Анна Мищенко отметила победой на дистанции 1500 метров возвращение после рождения ребенка (4 мин.05,54 с). Олеся Повх, которая пропускала зимний сезон, уверенно выиграла 100-метровку (11,46 с). Оксана Окунева победила в прыжках в высоту, повторив личный рекорд - 1,95 м.

В мужских соревнованиях Игорь Бодров оформил сразу три победы - на дистанциях 100 м (10,33 сек.) и 200 м (20,75 сек.), а также эстафетном беге 4х100 метров вместе с Эмилем Ибрагимовым, Сергеем Смеликом и Виталием Коржом (38,88 сек.).

В секторе для метания копья лишь один сантиметр разделил Максима Богдана и Александра Пятницу. Богдан победил с результатом 81,11 м.

Чемпионат Украины проходил в Киеве 3-4 июня.