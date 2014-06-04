Женская сборная Украины по гандболу проиграла команде Дании в отборе на Евро-2014

Об этом сообщает официальный сайт Европейской федерации гандбола.

Свой домашний матч отбора к Евро сборная Украины вынуждена была проводить в Словакии по решению ЕГФ из соображений безопасности.

Датчанки практически весь матч имели преимущество, и еще в первом тайме их преимущество доходило до 5 мячей. Но, в концовке тайма номинальные хозяйки площадки украинки совершили рывок и сравняли счет – 16:16. А после перерыва скандинавские гандболистки вновь перехватили инициативу и больше не выпускали ее из своих рук, доведя преимущество до итоговых «+4».

Лучшим бомбардиром в составе сборной Украины стала Ольга Николаенко, забившая 7 голов, Юлия Манагарова, забила в этом матче 5 голов.

Таким образом, сборная Украины осталась на 3-м месте в турнирной таблице с 2 очками в 4 матчах. Для того, чтобы занять второе место в группе и попасть на Евро украинкам теперь необходимо обыгрывать команду Австрии (с разницей в 6 мячей и более) и аутсайдера группы сборную Литвы. Только в этом случае, при условии, что австрийки также проиграют датчанкам, сборная Украины сумеет занять 2-е место в итоговой таблице.

Отбор к Евро-2014 продлится до 15 июня.