ЧМ-2014, Группа А: хозяева-фавориты и самая «украинская» сборная

За оставшееся до начала соревнований, время, мы обсудим составы всех 8 групп, расскажем о фаворитах турнира и возможных командах-сенсациях, которые на полях Южной Америки готовы биться за медали первенства. В этом турнире примут участие 32 команды, разделенные на 8 групп. Он станет самым длинным чемпионатом в истории и продлится больше месяца. ЧМ-2014 стартует 12 июня в Сан-Паулу, а финиширует 13 июля в Рио-де-Жанейро.

Первой в этом списке идет группа А, в которой выступят хозяева первенства, одновременно являющиеся его фаворитами - сборная Бразилии, а также самая «украинская» команда на турнире - Хорватия и, на данный момент кажущиеся ничем не примечательными, сборные Мексики и Камеруна.

Бразилия – хозяин и фаворит

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории мировых первенств и единственной, кто участвовал во всех чемпионатах мира. Период расцвета пятикратных чемпионов мира пришелся на выступления в конце 60-х-70-х, когда в составе блистали Пеле, Вава, Гарринча и пр. Команда выиграла три из четырех чемпионатов в период с 1958-й по 1970-й годы, не сумев завоевать титул лишь в 1966-м. Впрочем, после ухода «золотой плеяды», в команде наступил период застоя. Целых пять чемпионатов, вплоть до 1990-го, команда не могла похвастать победой, пока новые мегазвезды не засияли на бразильском небосклоне.

В 1994-м главным героем стал Ромарио, забивший по одному голу в пяти из шести результативных матчей команды на турнире — всех играх группового этапа, четвертьфинале и полуфинале. Не забил он только в первой игре плей-офф, когда в матче 1/8 финала против хозяев первенства из сборной США решающим стал удар Бебето. А финал того турнира Бразилия — Италия, впервые в истории ЧМ, завершился нулевой ничьей. Бразильцы выиграли в серии пенальти со счетом 3:2, а один из голов забил Ромарио.

В составе той команды числился и еще совсем юный Роналдо. Именно числился, потому как на поле ни разу не выходил. Но, согласно регламенту, наравне с остальными игроками, получил золотую медаль чемпиона мира. Его звезда взошла чуть позже. И стать «полноценным» чемпионом он мог уже в 1998-м. Тогда, накануне финала Франция — Бразилия, произошел скандал с якобы отравлением Роналдо во время ужина в парижской гостинице. Вроде как французы решили подстраховаться перед домашним финалом. В итоге, Роналдо вышел на поле, но был совершенно не похож на себя. Хозяева ЧМ-1998 тот финал выиграли, впервые в истории став чемпионами мира. По-настоящему звездный час наступил для «зубастика» четыре года спустя, когда, в 2002-м, он стал лучшим бомбардиром турнира в Японии и Южной Корее, а его команда в финале обыграла Германию со счетом 2:0. Так, Роналдо стал двукратным чемпионом мира.

Кстати, в 2002-м году бразильцев к победе на ЧМ привел ее нынешний тренер Луис Фелиппе Сколари.

После этого турнира у бразильцев вновь наступило затишье. Ни в 2006-м в Германии, ни в 2010-м в ЮАР, они не смогли доказать свой статус «вечных фаворитов».

В 2014-м за них, прежде всего, играют «родные стены». И, в данном случае, это не красивый штамп. Южноамериканский климат разительно отличается от европейского. Кроме того, в Бразилии сейчас зима, рано темнеет, а на улице достаточно прохладно. Конечно, минусовой температуры не будет, но привычных +25-30 и заката солнца в 20:45, по среднеевропейскому времени, как это было два года назад на Евро в Киеве, Харькове, Львове и Донецке (кажется, что это было в другой жизни), здесь звездные команды Старого Света явно не увидят. А значит, будут испытывать острый дискомфорт, в сравнении с привычными к такому климату бразильцами и их извечными соперниками по континенту — аргентинцами.

Состав команды, как обычно, более чем на 80% состоит из игроков европейских клубов. Что поделаешь, в местном чемпионате и Кубке Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов УЕФА), играют только восходящие звезды, причем, играют максимум лет до 19-ти, и уже сформировавшиеся «неудачники», которые после 20-ти остались в Бразилии, не сумев привлечь к себе интерес агентов и боссов клубов, находящихся по ту сторону океана.

В нынешнем составе команды, бразильский чемпионат представляют четверо. Традиционно, не сильны в сборной вратарские позиции — Джефферсон («Ботафого»), Виктор («Атлетико Минейро») и, уже находящийся на спаде, Жулио Сезар из канадского «Торонто», основные годы карьеры проведший в миланском «Интере». В нападении - это возрастной Фред из «Флуминенсе», ранее 4 сезона отыгравший за французский «Олимпик» (Лион), и Жо из «Атлетико Минейро», запомнившийся в Европе игрой за «Манчестер Сити» и московский ЦСКА.

В остальном, звезды европейского футбола, представляющие и испанские «Реал» с «Барселоной», и немецкую «Баварию», и итальянские «Интер» с «Ромой», и французский ПСЖ, и английские «Челси» с «Манчестер Сити». Разумеется, есть и представители не столь статусных клубов.

Главным же для нас является присутствие в этом списке полузащитника «Шахтера» Бернарда. 21-летний игрок, удачно приобретенный горняками год назад за 23 млн. евро, с лихвой окупает вложенные в него средства и удостоился чести быть приглашенным в свою национальную сборную. За «Шахтер», в первый сезон своего пребывания в команде, он провел 18 игр, забив 2 гола. Причем играл как во внутреннем первенстве, так и в Лиге чемпионов. Кстати, в «Шахтер» он перешел в статусе обладателя Кубка Конфедерации, завоеванного год назад в сборной. Теперь к этой награде может прибавиться еще и титул чемпиона мира...

Состав сборной Бразилии:

Вратари - Жулио Сезар, Виктор, Джефферсон.

Защитники - Тиаго Силва, Данте, Давид Луис, Дани Алвес, Марсело, Майкон, Максвелл, Энрике.

Полузащитники - Фернандиньо, Оскар, Рамирес, Эрнанес, Луис Густаво, Паулиньо, Виллиан, Бернард. Нападающие - Неймар, Халк, Жо и Фред.

Прогноз — 1-е место в группе, чемпион мира.

Хорватия — четыре «украинца» из шести возможных

Сборная Хорватии является самой «украинской» командой на этом чемпионате мира. В ее окончательном составе, который тренер Нико Ковач объявил 1 июня, нашлось место сразу четверым представителям отечественной Премьер-лиги. На полях Бразилии сыграют (или будут находится в запасе) Дарио Срна, натурализованный бразилец Эдуардо (оба - «Шахтер»), Домагой Вида и Огнен Вукоевич (оба - «Динамо», Киев). Примечательно, что в расширенном списке команды были также киевский динамовец Нико Кранчар и Иван Стринич из днепропетровского «Днепра». Но в заветный «список 23-х», именно столько игроков может заявлять каждая сборная на мировое первенство, эти двое не попали.

Хорватская сборная появилась на мировой футбольной карте после распада Югославии, в 1990-м году, а международными организациями — ФИФА и УЕФА — была признана в 1992-м.

Уже в 1996-м году команда дебютировала в первом крупном своем турнире — чемпионате Европы — где дошла до 1/4 финала, уступив сборной Германии. Звездным часом того поколения хорватов, во главе с Давором Шукером, стал чемпионат мира-1998. Собственно, этот турнир до сих пор является самым успешным для команды в ее истории. Кстати, путь на турнир был омрачен знаменитым скандалом имени судьи Педерсена, когда матч плей-офф квалификации Украина — Хорватия на НСК «Олимпийский» завершился вничью — 1:1. До этого хорваты выиграли в Загребе со счетом 2:0. На самом турнире, во Франции, до поры, до времени, команда ничего выдающегося не показывала.

На групповом этапе Хорватия заняла второе место в группе H, пропустив вперед сборную Аргентины и опередив новичков турнира — команды Японии и Ямайки... В 1/8 финала сборная Хорватии обыграла Румынию со счетом 1:0, где с пенальти отличился Давор Шукер. Сенсация же последовала в четвертьфинале, когда хорваты сумели одержать крупную победу над сборной Германии со счетом 3:0. В полуфинале хорваты уступили будущим чемпионам мира - французам (1:2), выигрывая, по ходу матча, после очередного гола Шукера. Утешением дебютантам чемпионатов мира стала еще одна сенсация в матче за третье место, который был выигран у голландцев - 2:1. Давор Шукер, с 6-ю голами, стал лучшим бомбардиром этого турнира. Руководил этой командой эпатажный и, от того, безумно популярный в футбольном мире специалист, Мирослав Блажевич.

Кстати, в период с 1994-го по 1998-й годы, Хорватия признавалась ФИФА командой, добившейся наибольшего прогресса в рейтинге сборных, по итогам года. А также занимала в нем места с 125-го по 3-е, что составляет наибольшую разницу между занимаемыми местами в рейтинге ФИФА среди всех сборных команд.

После звездного 1998-го, у хорватов наступил резкий спад. И до прежних высот «команды Шукера» добраться она больше не может. Хотя локальных успехов периодически добивается. Так, в отборочных турнирах ЧМ 2002-го и 2006-го годов, хорваты выходили в финальную часть, не потерпев ни одного поражения в отборочных матчах. Но, не более того.

В борьбе за путевку на ЧМ-2014, хорваты сыграли с командами Сербии, Бельгии, Шотландии, Македонии и Уэльса, заняв второе место в группе и пропустив вперед бельгийцев. В плей-офф хорваты одолели, по сумме двух матчей, команду Исландии, с общим счетом 2:0. И в четвертый раз завоевали путевку на Мундиаль.

В составе команды, на данный момент, в основном, преобладают игроки западноевропейских, а также российских и украинских клубов. Что интересно, капитаном и игроком, проведшим наибольшее количество матчей в составе команды (110 игра на данный момент), является... капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна. Наиболее же звездными, на данный момент, в составе команды считаются «испанцы» Лука Модрич, выигравший в сезоне 2013/14 в составе мадридского «Реала» Лигу чемпионов, и Иван Ракитич, ставший, вместе с «Севильей», обладателем второго по значимости еврокубкового трофея — Лиги Европы. Впрочем, по-настоящему звездной команду Хорватии все-таки назвать нельзя. Украинские и российские клубы, в принципе, не являются законодателями мод Старого света, а в элитных евопейских клубах, за редкими исключениями, хорватов пока не ждут.

Состав сборной Хорватии:

Вратари - Стипе Плетикоса, Даниэль Субашич, Оливер Зеленика.

Защитники - Дарио Срна, Деян Ловрен, Ведран Чорлука, Гордон Шильденфельд, Даниэль Праньич, Домагой Вида, Шиме Врсалько.

Полузащитники - Лука Модрич, Иван Ракитич, Огнен Вукоевич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Саммир, Иван Мочинич. Нападающие - Марио Манджукич, Ивица Олич, Эдуардо, Никица Елавич, Анте Ребич, Иван Перишич.

Прогноз: борьба за второе место в группе с Мексикой, в случае выхода в плей-офф — проигрыш в 1/8 финала.

Мексика — вечный середняк

Сборная Мексики является закоренелым середнячком мирового футбола и, одновременно, безусловным лидером своего региона. В КОНКАКАФ (аналог европейской УЕФА, объединяющий страны Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна) команда является, безусловно, сильнейшей. Она участвовала в 19 региональных турнирах — Золотой кубок КОНКАКАФ, выиграв 9 из них. Последний раз — в 2011-м году. А вот в более престижном Кубке Америки, где участвуют южноамериканские Бразилия и Аргентина, команда трижды за всю свою историю была призером, но ни разу не побеждала. И это при том, что звездные бразильцы и аргентинцы практически никогда не выставляют сильнейший состав на такие турниры, признавая только одно соревнование — чемпионат мира. В чемпионатах мира команда участвует регулярно, с 1930-го года, 14 раз выступая в финальных турнирах. Наибольшим успехом мексиканцев стали два выхода в четвертьфинал — в 1970-м и 1986-м годах.

Сборная Мексики выиграла футбольный турнир Олимпиады-2012 в Лондоне, но отношение ведущих футболистов мира и самой ФИФА к Олимпиаде, не позволяет говорить, что это большой успех. Скорее, успех во второстепенном соревновании. Кстати, футбол — единственный из олимпийских видов спорта, не представленный на главном соревновании четырехлетия сильнейшими спортсменами. В то же время, в летних и зимних Играх уже давно участвуют сильнейшие баскетболисты НБА, хоккеисты НХЛ, не говоря уже о спортсменах из других видов спорта.

В составе команды Мексики на чемпионат мира-2014, в основном, игроки местного чемпионата. Мексиканцев не особо жалуют в Европе. Исключением, на фоне рядовых игроков, являются Хавьер Эрнандес («Манчестер Сити»), Джованни Дос Сантос («Вильяреал»), Эктор Морено («Эспаньол») и Диего Рейес с Эктором Эррерой из «Порту». Впрочем, это даже не половина команды. И, если с хорватами они еще поборются, то, в случае возможного выхода в плей-офф, потенциальные соперники в 1/8 финала из группы В — Испания и Голландия — мексиканцам явно не по зубам.

Состав сборной Мексики:

Вратари - Гильермо Очоа, Альфредо Талавера, Хесус Корона.

Защитники - Пауль Агиляр, Мигель Лайюн, Франсиско Родригес, Диего Рейес, Рафаэль Маркес, Эктор Морено, Карлос Сальсидо, Андрес Гуардадо.

Полузащитники: Хуан Карлос Медина, Исаак Брисуэлья, Хосе Хуан Васкес, Луис Монтес, Карлос Пенья, Марко Фабиан, Эктор Эррера.

Нападающие - Рауль Хеменес, Алан Пулидо, Хавьер Эрнандес, Джовани дос Сантос, Орибе Перальта.

Прогноз: борьба за второе место в группе с Хорватией, в случае выхода в плей-офф — проигрыш в 1/8 финала.

Камерун — команда-загадка группы

Сборная Камеруна, являющаяся представителем африканского континента, как и все команды своего региона, традиционно, относится к аутсайдерам мирового первенства. Вместе с тем, африканские сборные — самые непредсказуемые. Они могут как ярко сыграть в одном конкретно взятом турнире, так и бездарно его провалить. Сейчас камерунцы не относятся даже к числу команд, борющихся за место в плей-офф. Но...

Самый бедный континент лишь изредка дает миру звезд футбола, подобных Саммуэлю Это’О, не говоря уже о команде-звезде. Тем не менее, именно сборная Камеруна стала автором самой громкой африканской сенсации за всю историю мировых первенств. Звездный час сборной пришелся на 1990-й год, когда команда, ведомая российским специалистом Валерием Непомнящим, стала первой из африканских сборных, дошедших до четвертьфинала чемпионат мира. Главной звездой той команды стал 38-летний ветеран Роже Милла.

В первом же групповом матче «Неукротимые Львы» обыграли действующих чемпионов мира — сборную Аргентины Диего Марадоны — со счётом 1:0. Следующими проиграли румыны, во главе с Мариушем Лэкэтушем — 1:2. Оба мяча были на счету «Старого Колдуна» Миллы. В ничего не решавшем матче, камерунцы уступили сборной СССР со счетом 0:4, и с первого места вышли в 1/8 финала, где переиграли еще одну южноамериканску сборную — команду Колумбии, во главе с Карлосом Вальдерамой — 2:1. Оба мяча - опять на счету Миллы. И лишь в 1/4 финала камерунцы, в упорнейшей борьбе, уступили родоначальникам футбола — сборной Англии — со счетом 2:3.

Кстати, уже спустя четыре года, в 1994-м, Милла стал самым возрастным автором забитого гола в истории чемпионата мира. На момент проведения матча ЧМ-1994 Камерун — Россия, ему было 42 года. Хотя, команда, в целом, на Мундиале-94 ничего серьезного не добилась.

Успех на ЧМ-1990 до сих пор так и остается единственным для африканских команд, а Камерун может похвастать лишь четырьмя выигранными Кубками Африканских Наций — в 1984-м, 1988-м, 2000-м и 2002-м годах. Также сборная Камеруна выиграла футбольный турнир Олимпиады-2000 в австралийском Сиднее.

В составе команды, объявленном главным тренером - немецким специалистом Фолькером Финке, в основном, игроки из второсортных европейских команд. Исключение составляют, разумеется, Алекс Сонг из «Барселоны», а также Стефан Мбиа из «Севильи», Венсан Абубакар из французского «Лорьяна» и, уже упоминавшийся возрастной и растерявший многие свои качества, некогда звездный, Это’О.

Состав сборной Камеруна:

Вратари - Лоик Феуджу, Шарль Итандж, Самми Н'Джок.

Защитники - Бнуа Ассу-Экотто, Анри Бедимо, Орельен Шеджу, Седрик Джёгу, Николя Н'Кулу, Дани Нункеу, Аллан Ньом.

Полузащитники - Эйонг Эно, Жан Макун, Жоэль Матип, Стефан Мбиа, Бенжамен Муканджо, Ландри Н'Гемо, Эдгар Салли, Алекс Сонг.

Нападающие - Венсан Абубакар, Самюэль Это'о, Эрик Шупо-Мотинг, Фабрис Оленга, Пьер Вебо.

Прогноз: последнее место в группе.

Кирилл Стадниченко