Молодежная сборная Украины по футболу победила Лихтенштейн в отборе к Евро-2015

Пропустив первыми украинцы сумели отыграться, а затем довели свое преимущество до крупного, заовевав очередные 3 очка в турнирную таблицу, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

С первых минут матча украинцы завладели инициативой, создав немало опасных моментов, а наиболее активными в составе команды были Буяльский и Кулач. Однако несмотря на преимущество украинцев на поле первыми отличились именно хозяева - на 36-й минуте Караваев нарушил правила в собственной штрафной и арбитр, не колеблясь, назначил пенальти, который удачно реализовал Кюне. Отыгрались украинцы через 5 минут - на 41 минуте мяч забил Нойок, а через 3 минуты и вовсе вышли вперед - гол на свой счет записал Андрей Тотовицкий. При таком счете команды и ушли на перерыв.

В начале второго тайма Сергей Ковалец провел сразу 2 замены: вместо Кулача вышел Юсов, а Мемешева заменил Калитвинцев. Украинцы продолжали давить на ворота соперника, однако на 50-й минуте счет стал ничейным - дубль на свой счет записал Кюне - 2:2. Выйти вперед украинцы сумели лишь через 20 минут - с подачи Владислав Калитвинцева гол забил Александр Нойок. Однако на этом украинцы не успокоились и уже на 77 минуте свой первый гол за «молодежку» забивает Дмитрий Юсов - 4:2 в пользу украинцев. А уже в добавленное арбитром время, Тотовицкий довел счет до разгромного - 5:2 в пользу украинцев.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 10 очков в турнирной таблице группы 5 и команда занимает третье место. Впереди команды Хорватии - 16 баллов, и Швейцарии - 12.

Следующий матч отбора на Евро-2015 сборная Украины проведет 8 июня в Черкассах против команды Латвии. В случае победы украинцы выйдут на 2-е место перед двумя заключительными турами групповых соревнований, которые состоятся осенью.