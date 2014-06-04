Восемь украинцев выступят на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Состав сборной Украины на турнир выглядит таким образом: женщины - Ольга Саладуха (тройной прыжок), Анна Шелест (прыжки с шестом), Галина Облещук (толкание ядра), Анна Титимец (400 м с барьерами), Маргарита Дорожон, Анна Гацко (обе - метание копья); мужчины - Богдан Бондаренко, Андрей Проценко (оба - прыжки в высоту).

Турнир в Риме состоится 5 июня.