Восемь украинцев выступят на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»

18:20, 04 июня 2014
Спорт
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В Риме (Италия) на Stadio Olimpico состоится четвертый этап престижной серии соревнований по легкой атлетике - «Бриллиантовой лиги», где на турнире Golden Gala Pietro Mennea Украину будут представлять восемь украинских атлетов.

Чемпіон світу Богдан Бондаренко виступить на турнірі в Римі / noc-ukr.org

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Состав сборной Украины на турнир выглядит таким образом: женщины - Ольга Саладуха (тройной прыжок), Анна Шелест (прыжки с шестом), Галина Облещук (толкание ядра), Анна Титимец (400 м с барьерами), Маргарита Дорожон, Анна Гацко (обе - метание копья); мужчины - Богдан Бондаренко, Андрей Проценко (оба - прыжки в высоту).

Турнир в Риме состоится 5 июня.

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