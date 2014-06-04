Восемь украинцев выступят на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги»
18:20, 04 июня 2014Спорт
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В Риме (Италия) на Stadio Olimpico состоится четвертый этап престижной серии соревнований по легкой атлетике - «Бриллиантовой лиги», где на турнире Golden Gala Pietro Mennea Украину будут представлять восемь украинских атлетов.
Чемпион мира Богдан Бондаренко выступит на турнире в Риме / noc-ukr.org
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Состав сборной Украины на турнир выглядит таким образом: женщины - Ольга Саладуха (тройной прыжок), Анна Шелест (прыжки с шестом), Галина Облещук (толкание ядра), Анна Титимец (400 м с барьерами), Маргарита Дорожон, Анна Гацко (обе - метание копья); мужчины - Богдан Бондаренко, Андрей Проценко (оба - прыжки в высоту).
Турнир в Риме состоится 5 июня.
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