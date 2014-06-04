Баскетбольный "Будівельник" считает своим главным ориентиром Евролигу

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В частности, Навикаускас отметил: "Со своей стороны мы сделали и продолжаем делать для этого все возможное, но в этом вопросе очень многое будет зависеть от того, будет ли в Украине безопасно. Нас очень хорошо принимали во время кризиса в Каунасе, где мы проводили последние домашние матчи в прошлом сезоне. Нам это действительно понравилось, и мы это ценим. Вместе с тем, мы все-таки киевский клуб, мы украинская команда и не можем постоянно играть свои домашние игры в других странах. Это было бы неправильно, ведь у нас есть свои болельщики. Мы хотим заверить их, что приложим максимум усилий, чтобы играть на самом высоком уровне и собрать сильную команду. Именно Евролига является нашим главным ориентиром".

Подводя итоги прошедшего сезона генменеджер отметил: "Мы сумели защитить титул чемпиона Суперлиги, завоевали Кубок Украины и остановились в шаге от полуфинала Еврокубка. Конечно, в целом руководство команды считает, что сезон получился со знаком плюс. Вместе с тем, мы отлично понимаем, что можно было лучше выступить в Евролиге. Мы действительно верили, что могли выйти в Топ-16, даже несмотря на очень сложную группу и наличие в ней двух из четырех будущих участников Финала Четырех. У нас были для этого хорошие шансы и, наверное, слишком многое решил наш провал в Париже против «Нантерра». Нам не хватило опытных игроков, с матчами Евролиги за плечами. К сожалению, свою игру мы сумели наладить только к концу декабря. Показывать тот баскетбол, который ожидали увидеть в начале сезона, ми начали лишь тогда, когда лишились шансов на выход из группы. Наше руководство всегда ставит перед командой самые высокие цели, поэтому, конечно, мы не всем довольны. Мы могли и можем лучше".

На вопрос, остается ли работать с командой Айнарс Багатскис и будут ли изменения в его штабе Навикаускас ответил: "С большой вероятностью – да, остается. У Айнарса есть действующий контракт с «Будивельніком» и мы надеемся, что он продолжит работу. То же касается и его помощников".

Как сообщал УНИАН, в минувшем сезоне киевский "Будівельник" в девятый раз в истории стал чемпионом Украины по баскетболу, выиграл Кубок Украины, стал первые украинским клубом, который принял участие в Евролиге, а также дошел четвертьфинала второго по значимости клубного евросоревнования - Еврокубка.