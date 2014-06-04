Украинский легкоатлет претендует на звание лучшего в Европе

Об этом сообщает пресс-служба Европейской атлетической ассоциации (ЕАА).

4 мая на Кубке мира в китайском Тайцине Руслан Дмитренко на дистанции 20 км завоевал личное золото, пройдя ее за 1 час 18 минут 37 секунд. Затем он выиграл и в командном турнире вместе с Игорем Главаном, Назаром Коваленко, Иваном Лосевым и Игорем Лященко.

Кроме украинца в мужской номинации также представлены немец Кристиан Рейф (прыжки в длину), французы Рено Лавиллени (прыжки с шестом), Джимми Вико (бег) и Паскаль Мартинот-Лагард (бег с барьерами,) чех Павел Маслак (бег на короткие дистанции), поляки Павел Файдек (метание молота) и Петр Малаховский (метание диска), а также представители России Александр Лесной (толкание ядра), Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок) и Михаил Рыжов (спортивная ходьба).

Голосование за звание лучшего атлета месяца продлится до 16 июня.