Женская сборная Украины выступит на чемпионате мира по баскетболу 3х3

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Украинская сборная будет выступать в таком составе: Вита Горобец, Наталья Скорбатюк, Оксана Степанюк и Виктория Хомяк, тренер - Елена Федченко.

Согласно регламенту турнира 48 команд (24 в мужском и 24 в женском турнирах) из 35 стран будут разделены на 4 группы по 6 команд (в обоих турнирах) на групповой стадии, которая пройдет по круговой системе. Четыре лучшие сборные выходят в 1/16 финала плей-офф.

Осенью 2013 года на FIBA U18 3 х 3 чемпионате мира женская сборная Украины (возраст игроков - до 18 лет) в составе Натальи Скорбатюк, Виты Горобец, Ирины Жмурко и Виктории Белицкой под руководством Елены Федченко вошла в восьмерку лучших команд мира.

Впервые мировое первенство по "уличному" баскетболу состоялось два года назад в Греции. Тогда мужская сборная Сербии стала первым чемпионом мира. На данный момент мужской рейтинг возглавляет Польша, а женский - Румыния.