Премьер-лига: ветер перемен для грандов

Перестановки произошли в киевском «Динамо», харьковском «Металлисте» и днепропетровском «Днепре». И только одна из них — по веской причине и воле руководства клуба, в «Динамо». При этом, отставок могло быть и четыре. Но румынский рулевой «Шахтера» Мирча Луческу то ли не договорился с московским «Спартаком» или стамбульским «Галатасараем», то ли российские и турецкие СМИ слишком выдавали желаемое за действительное. Румын, вроде как, остается в донецкой команде, как минимум, до конца контракта. А это - еще один сезон, до лета 2015 года. В любом случае, внутриукраинские реалии таковы, что в новый сезон наши ведущие команды войдут в обновленном виде. Ведь смена тренера всегда ведет за собой глобальную перестройку команды…

«Динамо» - удачная замена Блохина на Реброва

В апреле, после очередного проигранного Олегом Блохиным матча донецкому «Шахтеру» (всем известно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер), наставника сменили на куда более молодого и менее искушенного в тренерском цехе Сергея Реброва. И, изначально, все понимали, что это – временная мера. Максимум, и.о. главного тренера Ребров продержится на своем посту до конца чемпионата. А там... Возможно все, вплоть до приглашения иностранца, как и обещал президент клуба Игорь Суркис, уже давно лелеявший мечту о приглашении маститого зарубежного «коуча». Никто и мысли не допускал, что Ребров задержится на своем посту. Более того, при Сергее Станиславовиче, команда продолжала, мягко говоря, неубедительно играть в украинской Премьер-лиге, теряя очки в матчах с середняками и аутсайдерами национального первенства. Впрочем, у тренера была одна микро-зацепка. Президент клуба, первым делом, громогласно пообещал: если «Динамо» выиграет Кубок, то Ребров останется.

Так случилось, что именно, перед кубковым матчем все вдруг наладилось. Переломным моментом в игре и, как оказалось в дальнейшем, в новейшей истории команды, стал полуфинальный матч второго по значимости турнира с одесским «Черноморцем». Прежде всего, появилась командная игра, в то время как ранее все сводилось к индивидуальным действиям. А после уверенной победы над одесситами, игроки раскрепостились и концовку сезона провели как никогда вдохновенно. У игроков словно упал груз с плеч, настолько ярко и комбинационно они заиграли. При этом, стали действовать в интересах команды, без упора на индивидуальное мастерство и желание, во что бы то ни стало, самовыразиться, как это было при Блохине. Излишняя индивидуальность ушла в прошлое, а, вместо этого, пошли вверх результаты.

Конечно, «волынить» при Блохине игроки могли по разным причинам. Тем более иностранцы, которые элементарно могли не понимать, чего от них хочет наставник. Либо же, его попросту не уважали. Учитывая то, что при Реброве те же игроки заиграли с совершенно другим уровнем самоотдачи, вероятность второй причины возрастает многократно.

Что касается конкретных кадровых решений, то и здесь Ребров сумел себя проявить, несмотря на статус «временщика». Так, ветеран «Динамо» Александр Шовковский, уже подумывавший было о завершении карьеры, неожиданно был возвращен в состав с категоричной формулировкой тренера: «При нем оборона играет на несколько порядков спокойнее и увереннее». И теперь конкурентам «Сашо» предстоит изрядно попотеть, дабы доказать свое место в составе.

Кстати, в околофутбольных кругах бытует мнение, что отнюдь не только Ребров причастен к стремительному взлету команды. К тактическим построениям и командной игре приложил руку испанец Рауль Руиз Гонсалес, перешедший в киевский клуб в феврале 2014 года из российского «Рубина» (Казань) по настоянию самого Реброва. Возможно, при Блохине нового специалиста и не сильно жаловали, а сейчас он может полноценно воплощать свои идеи в жизнь. Что уже дало определенный результат.

Что же касается самого Реброва, то, в любом случае, за несколько матчей во главе «Динамо», молодой тренер, которому 3 июня исполнилось 40 лет, проявил себя куда более тонким тактиком, нежели опытнейший Блохин за всю свою тренерскую карьеру в клубе.

Теперь получается, что, учитывая проблемы других клубов, в том числе, «Шахтера», можно смело прогнозировать, что «Динамо» в новом сезоне, впервые за много лет, будет реально бороться за чемпионство. Кстати, у «Шахтера» один трофей киевляне уже отобрали. Пройдя полуфинальный этап кубковых соревнований, «Динамо» выиграло и в финале, завоевав Кубок.

Сдержал свое слово и президент — тренер команды избавился от приставки и.о.. Впрочем, несмотря на то, что Ребров это назначение вполне заслужил, понятно, что для Суркиса эта мера временная. Думается, президент в душе до сих пор желает заполучить именитого иностранца. Но это вопрос уже из совершенно другой плоскости: кто же сейчас поедет в Украину?..

«Металлист» тоже ставит на дублера

Практически аналогичная с «динамовской» ситуация сложилась и в харьковском «Металлисте». Правда, Мирон Маркевич ушел из команды далеко не от хорошей жизни. Тренер, пять раз подряд приводивший коллектив к бронзовым наградам первенства Украины, и, в итоге, выведший команду на 2-е место в Премьер-лиге и в квалификацию Лиги чемпионов УЕФА, покинул клуб в разгар политического кризиса в стране. Так как кризис непосредственно затронул владельца клуба Сергея Курченко. В «Металлисте» систематически задерживалась выплата заработной платы, долг пред игроками и персоналом рос, а тренер не мог элементарно настроить игроков на матч. Мысли исполнителей были очень далеки от футбольного поля. В итоге, первым не выдержал сам тренер, заявивший о своей отставке. Чуть позже за ним ушли и некоторые игроки.

В сложившихся условиях, клубный менеджмент был не в состоянии придумать что-то экстраординарное и команду возглавил один из помощников Маркевича - Игорь Рахаев. И, разумеется, первое время коллектив был далек от своей оптимальной игры. Команда откровенно «просела», играла невразумительно, на порядок слабее себя же самой образца осени-2013. Впрочем, с харьковчанами также произошло «волшебное превращение». Команда внезапно разыгралась, когда клубное руководство... погасило все долги. Более того, под конец сезона «Металлист» был едва ли не лучшим коллективом в чемпионате.

Здесь стоит также отдать должное наставнику. Рахаев, не имевший ранее опыта самостоятельной работы (с 2005 года он работал в штабе «Металлиста»), не стал «рубить с плеча» и привносить свое видение игры в команду, перестраивая ее прямо по ходу сезона. Он постарался сохранить все то, что было при Маркевиче - тактику, командные построения. В итоге, «Металлист» сумел «докатить» сезон по старым схемам. А Рахаев — избавиться от приставки «и.о.» и стать полноценным главным тренером команды.

Другое дело, как тренер будет настраивать подопечных на новый сезон. Насколько получится у молодого специалиста подготовить игроков самостоятельно, каким авторитетом он будет пользоваться, наконец, каковы будут изменения в составе?.. Ответы на все эти вопросы мы получим уже в начале нового чемпионата.

«Днепр» - ставка на опыт и класс

Единственным клубом, кто не потерял, а, скорее, наоборот, приобрел от тренерской чехарды последних месяцев в украинском футболе, стал днепропетровский «Днепр». Команду-дебютанта Лиги чемпионов сезона 2014/15 возглавил один из самых маститых украинских специалистов Мирон Маркевич.

Испанец Хуанде Рамос отработал весь 4-летний контракт. И, если поначалу у него мало что получалось, то в сезоне 2013/14 тренер сумел не просто привести команду к медалям первенства, а и впервые вывести ее в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Разумеется, после такого успеха тренеру предложили продлить контракт. Тренер отказался, мотивировав свое решение нежеланием семьи долго находится в Украине.

Впрочем, «Днепр» едва ли будет грустить по поводу ухода колоритного испанца. Ему на смену пришел один из самых успешных и опытных тренеров страны. Причем, что немаловажно, свой, знающий менталитет игроков и особенности национального чемпионата. Маркевич во второй раз получит возможность попасть в Лигу чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне его «Металлисту» сыграть в основном раунде турнира помешали не столько соперники, сколько провидение, в лице Спортивного арбитражного суда огласившее вердикт по делу 5-летней давности. Чиновники в далекой Лозанне решили, что «Металлист» и львовские «Карпаты» сыграли в чемпионате Украины договорной матч, из-за которого харьковчане закончили путь в еврокубках, так толком его и не начавши. Между тем, перспективы были совсем неплохие. Команда Маркевича в квалификационном турнире выиграла по сумме двух матчей у греческого ПАОКом и имела неплохие шансы в противостоянии с немецким «Шальке». Но тех игр в истории «Металлиста» так и не случилось. А у тренера теперь появился еще один шанс.

Маркевич всегда славился своим особенным футболом, который прививал всем командам, в том числе и «Металлисту». И в Харькове это принесло ему многократный успех, а, вместе с тем, заслуженную славу и авторитет в Украине, в целом. Будет ли он перестраивать «Днепр» на свой лад? И, если будет, то подходят ли нынешние игроки под его концепцию игры?.. Вот, пожалуй, главный вопрос-вызов для Мирона Богдановича на новом месте работы. В Харькове за селекцию, практически в одиночку, отвечал Евгений Красников, который подбирал игроков специально под главного тренера. И немудрено, что несколько дней назад пополз слух, будто тандем Маркевич — Красников вновь восстановился. Впрочем, пока что официально это невозможно. Ведь Красников до сих пор не может работать в футбольных структурах из-за решения Спортивного арбитражного суда Лозанны: запрет на футбольную деятельность в течении 5 лет. Он был одним из фигурантов и, соответственно, пострадавших в деле о договорном матче «Металлист» - «Карпаты».

Своих игроков в «Металлисте» искали, в основном, в Южной Америке - Аргентине и Бразилии. Впрочем, захотят ли сейчас южноамериканцы ехать в Украину, пусть и в команду с амбициями уровня Лиги чемпионов... Вопрос риторический.

Пока же очевидно одно: с учетом перспективы участия в самом престижном клубном турнире Европы, «Днепру» потребуется существенное усиление. Особенно - в обороне. И работа на трансферном рынке в нынешнее межсезонье станет для менеджмента клуба самым ответственным участком, от которого будет зависеть реальность выполнения задач на год вперед. В частности, в Лиге чемпионов.

Луческу верен «Шахтеру»

Главный тренер донецкой команды Мирча Луческу, несмотря на то, что именно Донецк находится сейчас в эпицентре АТО, оказался одним из немногих, кого не заставили кардинально менять свою жизнь события в стране. Он оказался среди грандов украинского футбола, и, едва ли не единственным, наряду с наставником одесского «Черноморца» Романом Григорчуком. Поэтому все слухи о переходах Луческу, массово тиражируемые российскими и турецкими СМИ, оказались, как минимум, преждевременными.

Итальянские СМИ растиражировали информацию о том, что во время своего визита в эту страну Луческу встретился со своими помощниками Карло Николини и Массимо Уголини. Встретился, чтобы обсудить детали предсезонной подготовки именно «Шахтера», с учетом тех условий, который сейчас сложились в Донецке.

Как оказалось, планов у Мистера громадье. Он хочет организовать для своих подопечных несколько товарищеских матчей с известными в Европе клубами. В частности, речь идет, ни много, ни мало, о лондонском «Арсенале» и мюнхенсокй «Баварии». Благо, у Луческу очень хорошие отношения с Арсеном Венгером и Хосепом Гвардиолой. Не исключено, что «Шахтер» также сыграет и с бывшим клубом румына – итальянской «Брешией». И уже абсолютно точно известно, что чемпион Украины выходит из отпуска 17 июня и соберется в австрийском Гоинге, где начнет подготовку к новому сезону.

…В новом сезоне привычных всем нам украинских грандов уже не будет. Клубы меняют тренеров, с которыми меняются и обличья команд. Кто-то неизбежно выиграет, кто-то проиграет. Таков закон спорта. Где чье место? Узнаем скоро. Новый сезон Премьер-лиги должен стартовать уже в середине июля.

Кирилл Стадниченко