Чемпионы Украины по ралли примут участие в этапе чемпионата мира

14:45, 03 июня 2014
Спорт
0

Шестой этап чемпионата мира по ралли (WRC) - Rally Italia Sardegna, пройдет на острове Сардиния, где стартуют действующие чемпионы Украины Валерий Горбань и Владимир Корся.

На ралли Сардинии участников ждут 19 спецучастков общей протяженностью в 395 километров / rally.ua

Об этом сообщает пресс-служба команды Mentos Ascania Racing.

В рамках гонки экипажам предстоит преодолеть 19 спецучастков общей протяженностью в 395 километров. Гонка продлится четыре дня. Ралли на Сардинии известа узкими и быстрыми дорогами, разнообразными спецучастками, чья протяженность варьируется от 1,3 до без малого 60 км, сложным покрытием и изобилием сюрпризов в виде узких обочин, каменистых и скользких участков.

В четырех предыдущих гонках из десяти победу на Ралли Италии - Сардинии одерживал Себастьян Лёб.

Rally Italia Sardegna состоится с 5 по 8 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter