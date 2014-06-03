Чемпионы Украины по ралли примут участие в этапе чемпионата мира

Об этом сообщает пресс-служба команды Mentos Ascania Racing.

В рамках гонки экипажам предстоит преодолеть 19 спецучастков общей протяженностью в 395 километров. Гонка продлится четыре дня. Ралли на Сардинии известа узкими и быстрыми дорогами, разнообразными спецучастками, чья протяженность варьируется от 1,3 до без малого 60 км, сложным покрытием и изобилием сюрпризов в виде узких обочин, каменистых и скользких участков.

В четырех предыдущих гонках из десяти победу на Ралли Италии - Сардинии одерживал Себастьян Лёб.

Rally Italia Sardegna состоится с 5 по 8 июня.