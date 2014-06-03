Чемпионы Украины по ралли примут участие в этапе чемпионата мира
14:45, 03 июня 2014Спорт
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Шестой этап чемпионата мира по ралли (WRC) - Rally Italia Sardegna, пройдет на острове Сардиния, где стартуют действующие чемпионы Украины Валерий Горбань и Владимир Корся.
На ралли Сардинии участников ждут 19 спецучастков общей протяженностью в 395 километров / rally.ua
Об этом сообщает пресс-служба команды Mentos Ascania Racing.
В рамках гонки экипажам предстоит преодолеть 19 спецучастков общей протяженностью в 395 километров. Гонка продлится четыре дня. Ралли на Сардинии известа узкими и быстрыми дорогами, разнообразными спецучастками, чья протяженность варьируется от 1,3 до без малого 60 км, сложным покрытием и изобилием сюрпризов в виде узких обочин, каменистых и скользких участков.
В четырех предыдущих гонках из десяти победу на Ралли Италии - Сардинии одерживал Себастьян Лёб.
Rally Italia Sardegna состоится с 5 по 8 июня.
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