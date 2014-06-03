НОК и Минмолодьспорта Украины создали рабочую группу по реформированию спортивной сферы

Об этом было объявлено во время совещания с участием Булатова, Бубки, руководителей национальных федераций по олимпийским видам спорта, физкультурно-спортивных обществ и ведомств, региональных представительств НОК и Минмолодьспорта, сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины.

Инициатором такой работы стали представители именно федераций и общественности.

Группа будет готовить пакет предложений, направленных на создание эффективной модели управления спортивной отраслью, ее стратегию развития на много лет вперед. Возглавил вышеупомянутую группу президент Федерации плавания Украины Дмитрий Качуровский.

Также результатом работы совещания стало введение механизма обеспечения совместного финансирования спортивного календаря соревнований. В нынешних условиях Национальный олимпийский комитет оказывает помощь федерациям, что позволяет, до поступления бюджетных средств, обеспечить выезды украинских спортсменов на основные соревнования за счет этих средств и ресурсов федераций.

Сформированы также совместные рабочие группы, основными задачами которых стали проработки законодательных инициатив, совершенствование взаимодействия государственных и общественных институтов, создание благоприятной бизнес-среды для функционирования сферы физической культуры и спорта.