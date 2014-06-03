Игрок "Металлиста" Соса не сыграет на Чемпионате мира за сборную Аргентины

В их число не попал игрок "Металлиста" Хосе Соса, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

В составе команды значатся: вратари - Серхио Ромеро (Монако), Мариано Андухар (Катанья), Агустин Орион (Бока Жуниорс); защитники - Пабло Сабалета (Ман Сити), Эсекьель Гарай (Бенфика), Федерико Фернандес (Наполи), Маркос Рохо (Спортинг), Мартин Демикелис (Ман Сити), Уго Кампаньяро (Интер), Хосе Басанта (Монтеррей); полузащитники - Хавьер Маскерано (Барселона), Фернандо Гаго (Бока Жуниорс), Лукас Билья (Лацио), Аугусто Фернандес (Сельта), Энцо Перес (Бенфика), Рики Альварес (Интер), Макси Родригес (Ньюэллс Олд Бойз), Анхель Ди Мария (Реал); нападающие - Лионель Месси (Барселона), Серхио Агуэро (Ман Сити), Гонсало Игуаин (Наполи), Родриго Паласио (Интер), Эсекьель Лавесси (ПСЖ).

На чемпионате мира сборная Аргентины будет играть в группе F с командами Боснии и Герцеговины, Ирана и Нигерии.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу-2014 пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля.