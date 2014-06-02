Женская сборная Украины по гандболу проведет решающие матчи отбора к Евро-2014

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

В расположение команды тренер Леонид Ратнер пригласил 18 гандболисток.

Это вратари Наталья Пархоменко ("Лада", Россия), Елизавета Гилязетдинова ("Галичанка", Львов), Наталья Гайович ("Карпаты", Ужгород), Александра Кребс ("Ювента", Словакия) и полевые игроки - Виктория Борщенко, Юлия Манагарова, Ольга Передерий (все - "Ростов", Россия), Анастасия Подпалова ("Брест", Франция), Ольга Николаенко ("Будапешт Банк", Венгрия), Ольга Лаюк ("Муратпаша", Турция), Ирина Шуцкая ("Бухаресте", Румыния), Юлия Андрейчук ("Лада", Россия), Анна Редько ("Гомель", Беларусь), Ирина Стельмах, Тамара Смбатян (обе - "Галичанка", Львов), Валерия Зоря ("Старт Эльблонг", Польша), Елена Уманец ("Карпаты", Ужгород), Виктория Бельмас ("Днепрянка", Херсон).

Сбор продлится до 3 июня, после чего украинская команда отправится в города Михаловцы (Словакия) на игру со сборной Дании, который состоится 4 июня в 17.10 по Киеву.

11 июня, подопечные Леонида Ратнера сыграют на выезде против Литвы (18.30 по Киеву), а 15 июня (20.20 по Киеву) снова в Словакии состоится заключительный поединок сборной Украины в рамках отбора к Евро-2014 с Австрией.

По регламенту соревнований, в финальную части Евро-2014 из группы выходят две лучшие команды. На данный момент, после первого круга турнира (3 матча из 6) у сборной Украины 2 очка, в то время как у команд Дании и Австрии по 6 баллов. У команды Литвы последнее место и 0 очков.

Чемпионат Европы состоится в Венгрии и Хорватии с 7 по 21 декабря.