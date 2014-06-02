Назван состав сборной Германии по футболу на Чемпионат мира-2014

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

В состав команды, среди прочих, включен нападающий итальянского «Лацио» (Рим) Мирослав Клозе, который имеет все шансы побить рекорд бразильца Роналдо и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (сейчас у него 14 мячей против 15 у бразильца).

Полностью состав сборной Германии выглядит так: вратари - Мануэль Нойер («Бавария»), Роман Вайденфеллер («Боруссия» Д), Рон-Роберт Цилер («Ганновер»); защитники - Жером Боатенг, Филипп Лам («Бавария»), Эрик Дурм, Кевин Гросскройц, Матс Хуммельс (все — «Боруссия» Д«), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Пер Мертесакер («Арсенал», Англия), Маттиас Гинтер («Фрайбург»); полузащитники - Юлиан Дракслер («Шальке»), Марио Гетце, Тони Кроос, Томас Мюллер, Бастиан Швайнштайгер (все — «Бавария»), Кристоф Крамер («Боруссия» Менхенгладбах ), Сами Хедира («Реал», Испания), Месут Езил («Арсенал», Англия), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд); нападающие - Мирослав Клозе («Лацио», Италия), Лукас Подольски («Арсенал», Англия), Андре Шюррле («Челси», Англия).

На ЧМ-2014 сборная Германии сыграет в группе G вместе с национальными командами Португалии, Ганы и США.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2014 в Бразилии состоится с 12 июня по 13 июля.