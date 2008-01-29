Михайличенко пошел по стопам Блохина

Алексей Михайличенко назвал первый в своей карьере состав национальной сборной Украины, который будет готовиться к товарищескому матчу с киприотами. На учебно-тренировочный сбор вызваны всего девятнадцать футболистов. При этом изменения в составе, по сравнению с предыдущими «созывами» Олега Блохина, минимальны. В этом плане Михайличенко можно действительно назвать преемником Блохина, пишет газета "Дело".

Несмотря на товарищеский статус игры со сборной Кипра, которая пройдет на выезде 6 февраля, новый наставник национальной команды ограничился проверенным кругом футболистов. Главное изменение лишь одно - в первую команду впервые вызван 21-летний защитник «Динамо» Олег Допилка, хорошо знакомый Михайличенко по работе в молодежной сборной.

Допилка смог наконец-то закрепиться в основном составе своего клуба и теперь, судя по всему, должен застолбить за собой традиционно проблемную позицию правого защитника и в сборной. В остальном в заявке Алексея Михайличенко — проверенные люди, игравшие при Блохине в отборочном цикле к Евро-2008. Разве что Вячеслав Шевчук и Руслан Ротань в сборную привлекались с перерывами.

Издание обращает внимание на то, что на сбор не вызван Андрей Воронин. Повреждение нападающего «Ливерпуля», которое тот получил на тренировке, оказалось достаточно серьезным. Поэтому после углубленного медобследования стало известно, что Воронин останется вне игры не на одну, а на шесть недель. Соответственно, к игре с Кипром 6 февраля он готов не будет.

Интригующая ситуация сложилась с кандидатурой Андрея Шевченко. В «Челси» как-то неубедительно говорят о том, что украинец травмирован и его восстановление затягивается на неопределенны срок. Как видим, у штаба сборной Украины на это счет есть свой взгляд и другая информация. По крайней мере фамилия Шевченко в списке Михайличенко присутствует.

Еще одна особенность созыва Михайличенко. Тренер решил не формировать большой список (на-пример, из 22 футболистов), вызванных на учебно-тренировочный сбор. В заявке присутствуют лишь два вратаря и шесть полузащитников, два из которых - Гай и Михалик - в последнее время чаще действуют в обороне.

Как напоминает газета, подобный «недобор» футболистов был присущ временам Блохина. Теперь уже наставник ФК «Москва» не видел смысла вызывать новых игроков ради количества или экспериментов, если, по его мнению, они заведомо не соответствовали уровню национальной сборной.