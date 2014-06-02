Сына "Короля футбола" Пеле посадили на 33 года
15:30, 02 июня 2014Спорт
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Сын легендарного бразильского футболиста Пеле - Эдиньо - приговорен к 33 годам тюрьмы за отмывание денег, добытых путем незаконной продажи наркотиков.
Эдиньо собирается подавать апелляцию / bbc.co.uk
Об этом сообщает русская служба ВВС.
Как признался сам Эдиньо, он страдает от наркотической зависимости, при этом сын Пеле отрицает предъявленные ему обвинения. Связаться с ним журналистам не удалось, однако ожидается, что Эдиньо подаст на апелляцию.
Решение было вынесено судьей небольшого прибрежного бразильского городка Прая-Гранди, расположенного в штате Сан-Паулу.
Впервые Эдиньо был арестован в 2005 году. Его полное имя – Эдсон Чолби Насименту. Тогда он отбыл тюремный срок за контрабанду наркотиков и связи с наркодилерами.
Официально 43-летний сын Пеле работает в качестве футбольного тренера в городе Сантос. В 90-е годы он был вратарем клуба "Сантос", за который раньше играл сам Пеле.
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