Сына "Короля футбола" Пеле посадили на 33 года

Об этом сообщает русская служба ВВС.

Как признался сам Эдиньо, он страдает от наркотической зависимости, при этом сын Пеле отрицает предъявленные ему обвинения. Связаться с ним журналистам не удалось, однако ожидается, что Эдиньо подаст на апелляцию.

Решение было вынесено судьей небольшого прибрежного бразильского городка Прая-Гранди, расположенного в штате Сан-Паулу.

Впервые Эдиньо был арестован в 2005 году. Его полное имя – Эдсон Чолби Насименту. Тогда он отбыл тюремный срок за контрабанду наркотиков и связи с наркодилерами.

Официально 43-летний сын Пеле работает в качестве футбольного тренера в городе Сантос. В 90-е годы он был вратарем клуба "Сантос", за который раньше играл сам Пеле.