В Италии раздали «Футбольные Оскары»

В Серии А определили лауреатов минувшего года.

Сама церемония награждения прошла в Милане, где состоялась встреча тренеров, капитанов команд и судей, сообщает Football.ua. Это событие еще известно под названием "Футбольный Оскар".

Бразилец Кака стал не только лучшим игроком года, но и также его признали лучшим зарубежным футболистом в стране.

А вот титул сильнейшего итальянского игрока увез Франческо Тотти, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне, наколотив соперникам 26 голов.

Однако в Роме отличился не только их легендарный "фантазиста", но наставник команды Лучано Спаллетти, которому вручили приз лучшего тренера Италии. Примечательно, что Роберто Манчини, ставший чемпионом вместе с Интером, вообще остался без наград.

Теперь по позициям. Видимо, решив отдать долг спортивным достижениям Анджело Перуцци, ушедшего из футбола в мае месяце, именно экс-киперу Лацио презентовали награду лучшего вратаря Лиги. А вот среди защитников отдельно выделили Марко Матерацци, которому и достался приз лучшего оборонца.

Возможно, это сейчас немного удивительно, но хороший подарок был вручен и нападающему Милана, в последнее время находящемуся не в лучшей форме. Так вот, бразильцу Роналдо вручили награду с пафосным названием "Чемпиону среди чемпионов". А все за те годы, которые он провел в двух миланских грандах.