Президент Премьер-лиги предложил ФФУ срочно провести заседание Исполкома
Вице-президент Федерации футбола Украины, президент Премьер-лиги Виталий Данилов обратился к президенту ФФУ Анатолию Конькову и членам Исполкома ФФУ с просьбой срочно провести заседание Исполкома ФФУ.
Об этом говорится в открытом письме Данилова, которое опубликовано на официальном сайте ПЛ.
В частности, в письме говорится: " В последнее время в СМИ и среди болельщиков усилилась критика Федерации футбола Украины, в том числе Исполкома ФФУ. В связи с этим предлагаю:
1. Прекратить практику проведения заседаний Исполкома в факсовом режиме.
2. Срочно (04.06.2014 г. или 05.06.2014 г.) провести заседание Исполкома, на котором обсудить ситуацию в профессиональном футболе и актуальные вопросы деятельности ФФУ".
Ранее сегодня появилась информация, со ссылкой на вице-президента ФФУ Анатолия Попова, о том, что 12 июня состоится заседание с участием руководителей футбольных клубов Украины, на котором будет обсуждаться вопрос о количестве команд-участниц ПЛ сезона 2014/15 и регламенте турнира.