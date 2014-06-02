Президент Премьер-лиги предложил ФФУ срочно провести заседание Исполкома

Об этом говорится в открытом письме Данилова, которое опубликовано на официальном сайте ПЛ.

В частности, в письме говорится: " В последнее время в СМИ и среди болельщиков усилилась критика Федерации футбола Украины, в том числе Исполкома ФФУ. В связи с этим предлагаю:

1. Прекратить практику проведения заседаний Исполкома в факсовом режиме.

2. Срочно (04.06.2014 г. или 05.06.2014 г.) провести заседание Исполкома, на котором обсудить ситуацию в профессиональном футболе и актуальные вопросы деятельности ФФУ".

Ранее сегодня появилась информация, со ссылкой на вице-президента ФФУ Анатолия Попова, о том, что 12 июня состоится заседание с участием руководителей футбольных клубов Украины, на котором будет обсуждаться вопрос о количестве команд-участниц ПЛ сезона 2014/15 и регламенте турнира.