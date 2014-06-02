Умер трехкратный Олимпийский чемпион Валентин Манкин

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Манкин является единственным в мире яхтсменом, которому удалось выиграть золотые олимпийские медали в трех различных дисциплинах: «Финн», «Темпест» и «Звездный».

В составе сборной СССР он неоднократно побеждал на чемпионатах мира и Европы. Манкин был заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР.

В 1987 году Манкин был включён в Международный еврейский спортивный зал славы.

С 1988 года Манкин работал в Италии. Под его руководством тренировались практически все звезды итальянского парусного спорта, в частности олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алессандра Сенсини.