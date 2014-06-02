Умер трехкратный Олимпийский чемпион Валентин Манкин
14:12, 02 июня 2014Спорт
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На 76-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался трехкратный Олимпийский чемпион по парусному спорту, член Украинской Академии спорта Валентин Манкин.
Валентин Манкин становился чемпионом Олимпийских игр в трех разных классах / sostenitori.info
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Манкин является единственным в мире яхтсменом, которому удалось выиграть золотые олимпийские медали в трех различных дисциплинах: «Финн», «Темпест» и «Звездный».
В составе сборной СССР он неоднократно побеждал на чемпионатах мира и Европы. Манкин был заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР.
В 1987 году Манкин был включён в Международный еврейский спортивный зал славы.
С 1988 года Манкин работал в Италии. Под его руководством тренировались практически все звезды итальянского парусного спорта, в частности олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алессандра Сенсини.
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