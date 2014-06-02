Украинец Костюк выиграл третью гонку Race Horizon Park

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Как и в первых двух гонках, на старт вышли 20 профессиональных команд, из 9 стран Европы, а также украинские гонщики. В соревнованиях участвовали Wibatech Fuji Zory (Польша), ССN Metalac (Сербия), Sp Tableware Pro Cycling Team (Греция), Team Vorarlberg (Австрия), Georgian National Team (Грузия), Bike Aid – Ride for Help (Германия), BDC-Marcpol Team (Польша), Amore&Vita (Украина\Италия), Moldavian National Team (Молдова), Vassil Levski (Болгария), а также украинские команды ISD Continental Cycling Team, «Проминь», Киев-Регион, Ukrainian National Team, KOLSS CYCLING TEAM, Днепропетровский регион, KREMENCHUK, Николаев, Атлет-Одесса, Донецкий регион.

Первым финишную черту пересек Денис Костюк (Украина, Kolss Cycling Team), второе место занял Блажей Яничек (Польша, BDC Marcpol), третье - Александр Паливода (Украина, Kolss Cycling Team).

Как и в предыдущие дни, согласно регламенту Международного союза велосипедистов (UCI) победитель гонки получил 40 очков в личный рейтинг UCI. Обладатель второго места заработал 30 очков, третьего - 16.

«То, что гонка проходит, как три однодневки, делает ее еще более привлекательной для европейских спортсменов. Ведь приехать так далеко и отгонять лишь день, не совсем оптимально. Все три дня зачетные, получают очки, как сами гонщики, так и команды, и страны. Поэтому в этом году, это создало некий ажиотаж, очень много сильных иностранных команд заявлялись на гонку. Хочу отметить, что нам удалось все. Как в плане хорошей организации и безопасности гонки, разновекторности программы, любители велоспорта могли не только поболеть за фаворитов, но и посоревноваться. А небесная канцелярия добавила зрелищности, сложности и разнообразия в каждый день», — отметил глава организационного комитета велогонки Race Horizon Park и вице-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко.

Как сообщал УНИАН, победителем соревнований в первый день стал Вииталий Буц, а во второй день - Михаил Кононенко. Оба спортсмена, также как и Денис Костюк, представляют украинскую команду Kolss Cycling Team.

Киевская велогонка проходила 30 мая - 1 июня.