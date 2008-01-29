Мэры ”футбольных” городов просят у Яценюка особый статус

Мэры городов Киева, Донецка, Днепропетровска и Львова, которые принимают финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года, просят Верховную Раду Украины предоставить этим городам временный специальный статус, который будет способствовать подготовке к первенству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

«Сегодня на встрече с председателем парламента Арсением ЯЦЕНЮКОМ мы внесли предложение и подготовили проект закона о временном статусе городов Украины, которые принимают Евро-2012», - сказал он.

Городской председатель Днепропетровска отметил, что председатель ВР положительно воспринял такую инициативу, а председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр ОМЕЛЬЧЕНКО взял этот законопроект для согласования во всех инстанциях с последующим принятием в парламенте.

И.КУЛИЧЕНКО также сообщил, что во время встречи в ВР министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК сообщил, что получил поручение от Президента Украины отработать соответствующие преференции.

Также городской председатель Днепропетровска сообщил, что мэры предложили оставлять в городских бюджетах средства, оплаченные предприятиями за выброс вредных веществ в атмосферу и штрафы за причиненный окружающей среде вред. По его словам, принимающие Евро-2012 города обязуются направить эти средства на создание соответствующих условий для проведения чемпионата.

Кроме того, И.КУЛИЧЕНКО отметил, что в законопроекте предлагается оставлять в городских бюджетах плату за транспортный сбор.

По мнению мэра Днепропетровска, также целесообразно было бы ввести льготные пошлины на ввоз оборудования, которое будет использоваться для подготовки Евро-2012.

Он отметил, что внедрение этих предложений позволит городам иметь собственную финансовую базу для подготовки и проведения Евро-2012.

«Если мы не будем иметь льгот, государство само обязано обеспечить инфраструктуру такого уровня, который необходим для приема Евро-2012», – сказал мэр Днепропетровска, отметив, что речь идет не о том, чтобы забрать у кого-то, а о том, чтобы оставить в городах их же доходы.