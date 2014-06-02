Украинская четверка стала чемпионом Европы по академической гребле

Об этом сообщает официальный сайт Европейской федерации гребли.

На финишном отрезке наша команда не оставила шансов соперникам из Великобритании и Олимпийским чемпионам Лондона-2012 - немцам, которые заняли второе и третье места соответственно.

Четверка в составе Артема Морозова, Александра Надтоки, Дмитрия Михая и Ивана Довгодько финишировала первой с результатом 5 минут 41,92 секунды.

Таким образом, сборная Украины сумела попасть в итоговый командный зачет разделив с 1 золотой медалью 11-15 места с командами Беларуси, Дании, Португалии и Сербии. Победителем командного зачета стала сборная Великобритании - 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.

Чемпионат Европы по академической гребле продолжался в Сербии с 30 мая по 1 июня.