В "Шахтере" предлагают сократить чемпионат Украины до дюжины команд

Такую позицию высказал гендиректор клуба Сергей Палкин, сообщает prosport.tsn.ua.

"Турнир точно станет сильнее и привлекательнее, если дюжина клубов по сути сыграет в четыре круга. Сначала - в два круга каждый с каждым, потом - еще по два раза между собой в первой и второй шестерках", - сказал гендиректор.

По его словам, в итоге в чемпионате будет длится не 30 туров за сезон, как до сих пор, а 32-а. А ведущие клубы буду встречаться чаще.

"Я считаю, что в нашем втором по силе дивизионе тоже достаточно 12 клубов, при этом победитель попадает в Премьер-лигу напрямую, а второй призер пользуется правом на переходные матчи с предпоследней командой из элиты. А в основе пирамиды - самый массовый, третий дивизион, где команды разбиты по географическому принципу на две группы, и каждая выдвигает своих претендентов на повышение в классе", - добавил Палкин.

Напомним, что ранее в Федерации футбола Украины предложили созвать экстренное заседание владельцев клубов, чтобы прояснить ситуацию с форматом на следующий сезон. Дата заседания пока неизвестна.