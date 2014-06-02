Украинские легкоатлеты выиграли 13 лицензий на юношеские Олимпийские игры

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

«Золото» с рекордом соревнований по бегу на 200 метров выиграла Джойс Коба (23,81 с).

Серебряные медали в активе Александра Баранникова (прыжки в высоту, 2,14 м), Алены Бєляковой (48,30 м), Глеба Пискунова (метание молота, 78,69 м) и Александра Малосилова (тройной прыжок, 15,71 м).

Бронзовые медали выиграли Юлия Левченко (прыжки в высоту, 1,82 м), Яна Качур (400 м, 54,39 с) и Александр Козубский (метание копья, 72,71 м).

Все украинские медалисты завоевали путевки на юношеские Олимпийские игры. Вместе с ними лицензии завоевали также спортсмены, не сумевшие попасть на пьедестал почета - Владислав Малыхин (прыжки с шестом), Виктория Сахно (метание молота), Юлия Байрак (толкание ядра), Елизавета Бабий (прыжки в длину) и Марина Дуць (800 м).

Европейский отбор на ЮОИ проходил в Баку (Азербайджан) 30 мая - 1 июня.