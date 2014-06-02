Илья Кваша стал бронзовым призером этапа Мировой серии по прыжкам в воду

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На 3-метровом трамплине украинец набрал 498,05 балла. Победу в этом виде программы праздновал китайский прыгун Хе Чонг (521,85). Вторым стал британец Джек Лоэру, который лишь на 6 баллов опередил нашего спортсмена.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем этапе Мировой серии в Москве в этой дисциплине Кваша завоевал «серебро», установив при этом свой личный рекорд - 530 баллов.

Главным стартом нынешнего сезона у прыгунов в воду станет чемпионат Европы, который в августе пройдет в Германии.