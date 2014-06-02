Илья Кваша стал бронзовым призером этапа Мировой серии по прыжкам в воду
11:39, 02 июня 2014Спорт
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На соревнованиях этапа Мировой серии по прыжкам в воду в Виндзоре (Канада) украинец Илья Кваша завоевал бронзовую медаль в прыжках с 3-метрового трамплина.
Илья Кваша получил в Виндзоре бронзу / noc-ukr.org
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
На 3-метровом трамплине украинец набрал 498,05 балла. Победу в этом виде программы праздновал китайский прыгун Хе Чонг (521,85). Вторым стал британец Джек Лоэру, который лишь на 6 баллов опередил нашего спортсмена.
Как сообщал УНИАН, на предыдущем этапе Мировой серии в Москве в этой дисциплине Кваша завоевал «серебро», установив при этом свой личный рекорд - 530 баллов.
Главным стартом нынешнего сезона у прыгунов в воду станет чемпионат Европы, который в августе пройдет в Германии.
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