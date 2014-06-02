Олег Верняев признан лучшим спортсменом Украины в мае
11:17, 02 июня 2014Спорт
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Чемпион и двукратный бронзовый призер европейского первенства по спортивной гимнастике Олег Верняев признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом Украины в мае.
Олег Верняев (слева) в Софии получил три медали европейского первенства / noc-ukr.org
Его личный наставник - Геннадий Сартинский - признан лучшим тренером последнего месяца весны, сообщает пресс-служба НОК Украины.
На чемпионате Европы в Софии (Болгария) Верняеву не было равных в упражнениях на брусьях. Еще дважды наш гимнаст поднимался на пьедестал почета в опорном прыжке и в командном первенстве.
Для Олега Верняева это уже второе подобное высокое признание. В прошлый раз этот гимнаст признавался Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом ноября-2012.
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