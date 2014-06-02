Олег Верняев признан лучшим спортсменом Украины в мае

11:17, 02 июня 2014
Спорт
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Чемпион и двукратный бронзовый призер европейского первенства по спортивной гимнастике Олег Верняев признан Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом Украины в мае.

Олег Верняєв (ліворуч) у Софії здобув три медалі європейської першості / noc-ukr.org

Его личный наставник - Геннадий Сартинский - признан лучшим тренером последнего месяца весны, сообщает пресс-служба НОК Украины.

На чемпионате Европы в Софии (Болгария) Верняеву не было равных в упражнениях на брусьях. Еще дважды наш гимнаст поднимался на пьедестал почета в опорном прыжке и в командном первенстве.

Для Олега Верняева это уже второе подобное высокое признание. В прошлый раз этот гимнаст признавался Национальным олимпийским комитетом лучшим спортсменом ноября-2012.

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