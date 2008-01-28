Спартак вывел киевских динамовцев в финал Кубка Первого канала

На проходящем в Израиле Кубке Первого канала окончательно определились финалисты. К Шахтеру присоединилось Динамо (Киев). Спартак забил "Красной звезде" пять мячей, пропустив в ответ два и стал вторым в группе, сообщает Football.ua.

Спартак (Москва) - Црвена Звезда (Белград) 5:2 (Прудников 26, Динеев 42, Павленко 45, Дзюба 65, Павлюченко 70 - Баркос 58, Молина, 87)

Спартак: Джанаев, Штранцль (Паршивлюк, 74), Филипенко, Ковач, Кудряшов, Павленко (Титов, 72), Динеев (Горбатенко, 69), Майдана, Моцарт (Сабитов, 46), Прудников (Павлюченко, 67), Дзюба

ЦЗ: Банович, Анджелкович, Гуйе (Адамович, 46), Миладинович (Туторич, 69), Баста (Бурзанович, 46), Перович (Милованович, 46), Мильяш (Кастильо, 46), Трайкович (Мисдонгарде, 42), Короман (Молина, 46), Тришковски, Баркос

Предупреждение: Туторич.

Финал Шахтер - Динамо состоится 31 января в Тель-Авиве.