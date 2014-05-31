Украинец Кононенко выиграл вторую гонку киевской RACE HORIZON PARK

Как и накануне, участие в гонке приняли 20 профессиональных команд, из 9 стран Европы, а также украинские гонщики. Иностранные команды представляли Wibatech Fuji Zory (Польша), ССN Metalac (Сербия), Sp Tableware Pro Cycling Team (Греция), Team Vorarlberg (Австрия), Georgian National Team (Грузия), Bike Aid – Ride for Help (Германия), BDC-Marcpol Team (Польша), Amore&Vita (Украина\Италия), Moldavian National Team (Молдова), Vassil Levski (Болгария). Украинские команды - ISD Continental Cycling Team, «Проминь», Киев-Регион, Ukrainian National Team, KOLSS CYCLING TEAM, Днепропетровский регион, KREMENCHUK, Николаев, Атлет-Одесса, Донецкий регион.

Сегодня в гонке стартовали 109 спортсменов, а до финиша доехали чуть больше 30. Дождь, скользкая брусчатка очень многим в этот день были не по ноге. Победу же снова праздновали гонщик украинской команды Kolss. Второе место сегодня занял Лешек Плучински (Польша, BDC Marcpol), а третье - Александр Квачук (Украина, Kolss Cycling Team).

После финиша Кононенко отметил: «Всем спасибо за организацию этой гонки. Огромное спасибо и спонсорам, и организаторам. Очень приятно, что сегодняшний старт состоялся, несмотря на все проблемы. Для нашей команды все прошло на высшем уровне. Победа и третье место – отличный результат. Изначально у нас было два плана на сегодня: либо Андрей Кулик в спринте, либо я в случае тяжелой и селективной гонки. Считаю, нам очень хорошо удалось разобраться по ситуации».

Как и накануне, согласно регламенту Международной федерации велоспорта (UCI) победитель соревнований сегодня получил 40 баллов в рейтинг.

Как сообщал УНИАН, накануне, в гонке Race Horizon Park победу одержал украинец Виталий Буц из команды KOLSS CYCLING TEAM, второе место за поляком Блажей Яничеком из BDC - Marcpol Team, бронза у голландца Рейнира Хонига из австрийской команды Team Vorarlberg.