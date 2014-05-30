Украинская команда пловцов «Энергетический стандарт» примет участие в матчевой встрече в Москве

Совместно с российской командой наши пловцы будут соревноваться в открытой международной матчевой встречи, сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

В составе российско-украинской команды со стороны Украины будут выступать рекордсмен Украины среди юношей Дмитрий Прожога и Андрей Хлопцов, многократные чемпионы Украины Михаил Романчук, Маргарита Смирнова, Марина Колесникова, Андрей Стрюков, Арина Якуба, Николай Абрамов, Татьяна Кудако, Евгений Мамин, Владислав Перепилица, Валерия Тимченко, Юлия Стадник, Элина Мясоедова, Александр Мороз, Кирилл Гаращенко, Сергей Шевцов и Анастасия Ульянова.

«На соревнованиях в Москве украинская команда будет соревноваться с сильнейшими спортсменами Европы - сборными командами Венгрии, Италии, России и Испании. И хотя члены нашей команды - дети младшего спортивного возраста, готовились к этим соревнованиям они очень ответственно», - отметил тренер Андрей Хлопцов.

Открытая международная матчевая встреча "Энергетический стандарт-2014" будет проходить 31 мая - 1 июня в московском бассейне «Олимпийский».