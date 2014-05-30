Александр Усик оказался на полтора килограмма легче соперника перед боем в Одессе

Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе К2.

Все участники предстоящего турнира без проблем с первой попытки уложились в отведенные рамки. Вес Александра Усика составил 91 кг, а вес Сезара Давида Кренса - 92,6 кг.

Разница в весе участников еще одного центрального боя вечера в легком весе составила также полтора килограмма, но здесь уже украинец оказался тяжелее. Вес Александра Спирко - 69, 85 кг., а вес Дьюлы Вайды - 68,35 кг.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в одесском Дворце спорта пройдет вечер бокса "K2 Promotions". В рамках турнира Олимпийский чемпион Лондона-2012, боксер "K2 Promotions" Александр Усик встретится в ринге с аргентинецем Сезаром Давидом Кренсом по прозвищу "El Ruso" (Русский). В этот же вечер Александр Спирко проведет поединок за титул WBO International в младшем среднем весе против венгра Дьюлы Вайды.