Александр Усик оказался на полтора килограмма легче соперника перед боем в Одессе
Сегодня в Одессе состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского турнира "K2 Promotions", по результатам которой украинский боксер Александр Усик оказался на 1,6 кг. легче своего соперника Сезара Давида Кренса.
Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе К2.
Все участники предстоящего турнира без проблем с первой попытки уложились в отведенные рамки. Вес Александра Усика составил 91 кг, а вес Сезара Давида Кренса - 92,6 кг.
Разница в весе участников еще одного центрального боя вечера в легком весе составила также полтора килограмма, но здесь уже украинец оказался тяжелее. Вес Александра Спирко - 69, 85 кг., а вес Дьюлы Вайды - 68,35 кг.
Как сообщал УНИАН, 31 мая в одесском Дворце спорта пройдет вечер бокса "K2 Promotions". В рамках турнира Олимпийский чемпион Лондона-2012, боксер "K2 Promotions" Александр Усик встретится в ринге с аргентинецем Сезаром Давидом Кренсом по прозвищу "El Ruso" (Русский). В этот же вечер Александр Спирко проведет поединок за титул WBO International в младшем среднем весе против венгра Дьюлы Вайды.