Норвежским болельщикам запретили проносить на трибуны ЛГБТ-символику на матч с Россией

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bergens Tidende.

Ранее группа норвежских гей-активистов заявила о намерении принести на трибуны стадиона «Уллевол» в Осло флаги в защиту секс-меньшинств. Организаторы акции рассчитывали показать, что футбол — игра для всех, а само мероприятие никак не связано с политикой.

Однако Норвежский футбольный союз выступил против этой инициативы и обратился к местной полиции для принятия соответствующих мер. В итоге органы правопорядка разрешили проносить на матч только норвежские и российские флаги.

Товарищеская встреча между командами Норвегии и России пройдет 31 мая в Осло.

Сборная России готовится к чемпионату мира, который состоится в Бразилии с 12 июня по 13 июля.