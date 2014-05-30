Норвежским болельщикам запретили проносить на трибуны ЛГБТ-символику на матч с Россией
Норвежская полиция запретила болельщикам проносить символику ЛГБТ-сообществ на товарищеский матч сборных Норвегии и России в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bergens Tidende.
Ранее группа норвежских гей-активистов заявила о намерении принести на трибуны стадиона «Уллевол» в Осло флаги в защиту секс-меньшинств. Организаторы акции рассчитывали показать, что футбол — игра для всех, а само мероприятие никак не связано с политикой.
Однако Норвежский футбольный союз выступил против этой инициативы и обратился к местной полиции для принятия соответствующих мер. В итоге органы правопорядка разрешили проносить на матч только норвежские и российские флаги.
Товарищеская встреча между командами Норвегии и России пройдет 31 мая в Осло.
Сборная России готовится к чемпионату мира, который состоится в Бразилии с 12 июня по 13 июля.