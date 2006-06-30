Матч Украина-Италия будет транслироваться на Майдане

В виде исключения руководство Киева разрешило сегодня трансляцию на майдане Незалежности матча Украина-Италия в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, решение было принято сегодня на экстренном совещании в мэрии, в котором приняли участие заместители мэра города, руководители районных администраций и соответствующих управлений КГГА.

Как известно, в соответствии с решением Киевсовета, после 22.00 проводить массовые мероприятия в центре города запрещено (матч начинается в 22.00 по киевскому времени - УНИАН).

На вопрос журналистов, не планировал ли сам мэр поехать в Германию на игру украинской сборной по футболу, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что должен «заниматься хозяйством города», и это для него самое главное.

Мэр признался также, что вчера позвонил тренеру национальной сборной Олегу БЛОХИНУ и сказал, что он - «выдающаяся личность, герой и патриот».

«С победой нашей команды возросла инвестиционная активность Украины, ее лучше теперь узнали», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сказал, что сегодня будет наблюдать за игрой и болеть за то, чтобы украинская сборная выиграла. Для этого, по мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, есть возможности, потому что «Бог на стороне Украины и команды, которая ее представляет».