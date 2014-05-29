Юниорская сборная Украины по футболу обыграла англичан и вышла в финал Евро-2014

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Решающий матч, в котором украинцам нужна была только победа, проходил в упорной борьбе, где команды явно осторожничали, пытаясь, прежде всего, не пропустить гол в собственные ворота. В концовке же, когда украинцам необходимо было во чтобы то ни стало забивать гол, команда пошла на штурм ворот соперника. И на 5-й добавленной арбитром минуте (95-й минуте встречи) игрок донецкого "Шахтера" Эдуард Соболь забил гол - 1:0.

Таким образом, по итогам мини-турнира четырех сборных, проходившего в Англии, украинцы набрали 7 очков, опередив хозяев поля на 1 балл и лишив их шансов на попадание в финальный турнир.

Согласно регламенту соревнований, семь победителей групп элит-раунда присоединяются в финальной стадии к хозяевам чемпионата сборной Венгрии.

Чемпионат Европы-2014 пройдет в Венгрии с 19 по 31 июля.