Юниорская сборная Украины по футболу обыграла англичан и вышла в финал Евро-2014
Юниорская сборная Украины по футболу (возраст игрков до 19 лет) обыграла в решающем матче элит-раунда отборочного турнира чемпионата Европы-2014 команду Англии со счетом 1:0 и вошла в восьмерку сильнейших команд континета - финальный турнир.
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Решающий матч, в котором украинцам нужна была только победа, проходил в упорной борьбе, где команды явно осторожничали, пытаясь, прежде всего, не пропустить гол в собственные ворота. В концовке же, когда украинцам необходимо было во чтобы то ни стало забивать гол, команда пошла на штурм ворот соперника. И на 5-й добавленной арбитром минуте (95-й минуте встречи) игрок донецкого "Шахтера" Эдуард Соболь забил гол - 1:0.
Таким образом, по итогам мини-турнира четырех сборных, проходившего в Англии, украинцы набрали 7 очков, опередив хозяев поля на 1 балл и лишив их шансов на попадание в финальный турнир.
Согласно регламенту соревнований, семь победителей групп элит-раунда присоединяются в финальной стадии к хозяевам чемпионата сборной Венгрии.
Чемпионат Европы-2014 пройдет в Венгрии с 19 по 31 июля.