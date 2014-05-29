Adidas представил официальный мяч финального матча Чемпионата мира по футболу-2014

Еще в декабре прошлого года был представлен мяч, которым будут играться другие матчи чемпионата мира, а сегодня тот, которым будет сыгран финал, сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Мяч brazuca Final Rio раскрашен черными, а также желтыми и зелеными линиями, в цвет главного трофея турнира. Он проходил тщательные испытания, которые продлились два с половиной года. В них приняли участие более 600 лучших футболистов мира, 30 команд в 10 странах на трех континентах. Эти мячи прошли самое большое количество тестов за всю историю компании.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу 2014 года состоится в Бразилии с 12 июня по 13 июля.