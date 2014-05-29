Экс-соперник Кличко считает, что Украина должна голосовать за Путина

Об этом он заявил во время процедуры взвешивания перед своим боем в Москве с Александром Поветкиным из России, сообщает "Советский спорт".

Чарр вышел на взвешивание с национальным флагом, на котором трижды было написано PEACE ("мир" на английском).

"Я развернул флаг Сирии с надписью мир, потому что уверен, что Россия это - страна которая хочет мира в моей родной стране. И только Россия может помочь нам достичь спокойного существования. Я очень уважаю Путина и считаю, что Украина должна голосовать за него", - сказал Чарр.

Отметим, что бой Поветкин-Чарр состоятся в пятницу, 30-го мая в Москве.

Чарр стал последним соперником Виталия Кличко перед его решением уйти из спорта ради политики.