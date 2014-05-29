Экс-соперник Кличко считает, что Украина должна голосовать за Путина
17:01, 29 мая 2014Спорт
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Бывший соперник Виталия Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBC немецкий боксер сирийского происхождения Мануэль Чарр считает, что украинцы должны проголосовать за Путина, если хотят мира на своей земле.
Мануэль Чарр (слева) высказался за мир / vk.com
Об этом он заявил во время процедуры взвешивания перед своим боем в Москве с Александром Поветкиным из России, сообщает "Советский спорт".
Чарр вышел на взвешивание с национальным флагом, на котором трижды было написано PEACE ("мир" на английском).
"Я развернул флаг Сирии с надписью мир, потому что уверен, что Россия это - страна которая хочет мира в моей родной стране. И только Россия может помочь нам достичь спокойного существования. Я очень уважаю Путина и считаю, что Украина должна голосовать за него", - сказал Чарр.
Отметим, что бой Поветкин-Чарр состоятся в пятницу, 30-го мая в Москве.
Чарр стал последним соперником Виталия Кличко перед его решением уйти из спорта ради политики.
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