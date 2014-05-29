Олимпийская чемпионка Наталья Довгодько возглавила команду гребцов на чемпионат Европы

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Наша сборная будет представлена 40 спортсменами и 10 экипажами, среди которых и Олимпийская чемпионка в четверке парной Довгодько.

В состав украинской команды вошли: Наталья Довгодько (1х одиночка), Сергей Гуменный (1х одиночка), Игорь Хмара (2х двойка парная легкого веса), Станислав Ковалев (2х двойка парная легкого веса), Иван Футрик (2х двойка парная), Юрий Иванов (2х двойка парная), Иван Довгодько (4х четверка парная), Александр Надтока (4х четверка парная), Дмитрий Михай (4х четверка парная), Артем Морозов (4х четверка парная), Антон Холязников (4-четверка распашная без рулевого), Иван Тимка (4-четверка распашная без рулевого), Сергей Белоущенко (4-четверка распашная без рулевого), Сергей Базилев (4-четверка распашная без рулевого), Анна Концева (4х-четверка парная), Светлана Новиченко (4х-четверка парная), Диана Дымченко (4х-четверка парная), Елена Свекла (4х-четверка парная), Леся Герасимчук (8+ восьмерка), Виктория Колтунова (8+ восьмерка), Наталья Ковалева (8+ восьмерка), Анна Кравченко (8+ восьмерка), Любовь Сташко (8+ восьмерка), Евгения Нимченко (8+ восьмерка), Дарья Верхогляд (8+ восьмерка), Анна Гайдукова (8+ восьмерка), Сергей Сычев (4-л/в четверка распашная легкого веса), Егор Замана (4-л/в четверка распашная легкого веса), Александр Сердюк (4-л/в четверка распашная легкого веса), Валерий Чикиринда (4-л/в четверка распашная легкого веса), Виктор Гребенников (8+ восьмерка), Владимир Павловский (8+ восьмерка), Артем Мороз (8+ восьмерка), Андрей Шпак (8+ восьмерка), Валентин Клецкий (8+ восьмерка), Андрей Приведа (8+ восьмерка), Сергей Чиканов (8+ восьмерка), Сергей Гринь (8+ восьмерка), Александр Коновалюк (8+ восьмерка).

Чемпионат Европы по академической гребле пройдет с 30 мая по 1 июня в столице Сербии - Белграде.

За награды первенства будут соревноваться команды из 36 стран.