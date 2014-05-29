Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по боксу среди женщин
14:20, 29 мая 2014Спорт
0
Главный тренер женской сборной Украины по боксу Сергей Гордиенко объявил состав команды на чемпионат Европы.
На чемпионате Европы выступят 10 украинских спортсменок / noc-ukr.org
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Сборную Украины на соревнованиях будут представлять 10 спортсменок.
Состав команды выглядит так: Наталья Князь (48 кг), Татьяна Коб (51 кг), Ивана Крупеня (54 кг), Марина Малеванная (57 кг), Юлия Цыплакова (60 кг), Нила Липская (64 кг), Елена Колесник (69 кг), Екатерина Шамбир (75 кг), Лилия Дурнева (81 кг) и Анастасия Чорноколенко (+81 кг).
Чемпионат Европы состоится с 31 мая по 7 июня в столице Румынии - Бухаресте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter