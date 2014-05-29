Объявлен состав сборной Украины на чемпионат Европы по боксу среди женщин

Главный тренер женской сборной Украины по боксу Сергей Гордиенко объявил состав команды на чемпионат Европы.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины. Сборную Украины на соревнованиях будут представлять 10 спортсменок. Состав команды выглядит так: Наталья Князь (48 кг), Татьяна Коб (51 кг), Ивана Крупеня (54 кг), Марина Малеванная (57 кг), Юлия Цыплакова (60 кг), Нила Липская (64 кг), Елена Колесник (69 кг), Екатерина Шамбир (75 кг), Лилия Дурнева (81 кг) и Анастасия Чорноколенко (+81 кг). Чемпионат Европы состоится с 31 мая по 7 июня в столице Румынии - Бухаресте.

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