Коллектив Дворца спорта поддерживает ликвидацию концерна "Спортивные арены Украины"

Об этом говорится в заявлении коллектива, которое опубликовано на официальном сайте Дворца спорта.

"Концерн не выполнил никаких функций и возложенных на него задач", - говорится в заявлении.

Так, в пункте 18 Устава указано, что Концерн образован с целью повышения конкурентоспособности участников и получения прибыли, в частности в результате эксплуатации и эффективного использования закрепленного за ним и участниками государственного имущества, организации и проведения спортивных, культурно-массовых и других мероприятий, оказание физкультурно-оздоровительных услуг, создание условий гражданам для занятий физической культурой и спортом, организации других форм деятельности для обеспечения развития и совершенствования материально-технической базы Концерна и его участников, обеспечение осуществления мероприятий по выполнению государственных программ, реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В пункте 19 Устава указан предмет деятельности Концерна. Одной из основных задач Концерна является разработка, утверждение и реализация в установленном порядке генеральных схем, стратегических планов, технико-экономических обоснований развития, реконструкции, модернизации и технического перевооружения имущества Концерна и участников.

Но никаких программ для обеспечения развития спорта Концерном разработано не было.

Основными направлениями деятельности Концерна, в соответствии с пунктом 20 Устава Концерна являются: организация и проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий местного, национального и международного уровня, проведение местных, национальных, международных спортивных соревнований; развитие физической культуры и спорта, предоставление физкультурно-оздоровительных и других услуг; всестороннее удовлетворение потребностей граждан путем организации физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий; эксплуатация и обеспечение технической готовности сооружения к проведению спортивно-массовых и других мероприятий; предоставление в соответствии с законодательством в аренду государственного имущества.

"Таким образом мы считаем, что Концерном не было реализовано направлений деятельности и не были достигнуты цели создания. О данный факт свидетельствует отсутствие любой публичной информации по этому поводу и результатов эффективной деятельности", - подчеркивается в заявлении.

Коллектив ГП «Дворца Спорта» хотел бы подчеркнуть в своем обращении позиции, которые было указано в заявлении Министерства молодежи и спорта Украины, поддержать их и засвидетельствовать, что Государственный концерн «Спортивные Арены Украины»:

1. Дублирует функции Министерства молодежи и спорта в управлении государственными предприятиями и самих предприятий (НСК «Олимпийский», ГП «Дворец спорта», ГП «олимпийский»);

2. Приводит к убыткам, увеличение задолженности на предприятиях и блокирование их счетов;

3. Требует значительного финансирования за счет государственных средств на свое содержание.

Напомним, что на заседании 27 мая 2014 года Кабинет Министров Украины по предложению Министерства молодежи и спорта принял решение о ликвидации Государственного концерна «Спортивные арены Украины».