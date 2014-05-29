Молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Хорватии

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Накануне поединка против команды Хорватии, главного конкурента в борьбе за первое место, ситуация в 5-й группе сложилась таким образом, что лидером была сборная Хорватии, которая имела в своем активе 15 очков после 6 матчей. Сборная Украины с 6-ю пунктами после 3 матчей располагалась на 3-м месте, однако, так же как и Хорватия, потерпела одну очковую потерю. Поэтому именно очное противостояние во многом должно было стать решающим.

Понимая сверхважный статус этого поединка, обе команды без разведки пошли вперед, и уже в первые минуты создали на двоих несколько опасных моментов. После этого игра успокоилась, и команды начали действовать осторожно. Наиболее реальную возможность изменить нули на табло хозяева поля имели на 39-й минуте матча, однако мощный удар Перицы пришелся в перекладину. Украинцы ответили ударом новоиспеченного «голеадора» Ордеца, который замыкал прострел Болбата, однако вратарь хорватов удачно среагировал на этот удар. На перерыв команды ушли без забитых голов.

Второй тайм украинско-хорватского противостояния получился более зрелищным. В начале второй половины инициативу захватили гости, однако счет в этом матче открыли именно хозяева поля. На 52-й минуте гол в свой актив записал Ребич. Однако, украинцы не растерялись и уже через 10 минут стараниями Малиновского восстановили равновесие - 1:1.

В итоге, ничья, которая и в дальнейшем оставляет украинцам шансы на продолжение борьбы за путевку в плей-офф.

Еще два матча в ближайшие дни команда проведет против аутсайдера турнирной таблицы команды Лихтенштейна и сборной Латвии. В случае побед в этих играх украинская команда выйдет на второе место в турнирной таблице и обгонит по количеству очков команду Швейцарии. От сборной Хорватии отставание будет сохраняться на уровне 3 очков.