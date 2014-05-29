IBF увеличила гонорар Владимира Кличко за бой против Кубрата Пулева

Об этом заявил менеджер Кличко Бернд Бенте, сообщает gorodokboxing.com.

Обычно гонорар делится 75/25, но в этом конкретном случае организация пошла навстречу своему чемпиону.

«Владимир благодарит IBF, президента Дэррила Пиплза, а также весь совет директоров за поддержку и изменение разделения гонорара 80/20, и выказывает свое большое уважение. Владимир будет в семнадцатый раз защищать титул чемпиона IBF в следующем своем поединке, будь-то Пулев или Стиверн. Для нас это не имеет значения», - заявил Бенте.

Ранее, сообщалось, что Кличко предпочитает встретиться в ринге с чемпионом WBC Бермейном Стиверном, однако из-за разногласий Стиверна со своим промоутером Доном Кингом, а также его обязательств перед Деонтеем Уайлдером, который является обязательным претендентом на пояс WBC, этот бой будет сложно организовать в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, следующий поединок Владимира Кличко запланирован на 6 сентября в Германии.