Два хоккеиста "Донбасса" удостоены индивидуальных призов КХЛ

Об этом сообщает пресс-служба ХК "Донбасс".

В Москве, состоялась торжественная церемония закрытия шестого сезона Континентальной хоккейной лиги, в рамках которой прошло чествование лауреатов и вручение командных и индивидуальных наград.

Нападающий донецкого клуба Максим Якуценя удостоен награды «Железный человек», как хоккеист, сыгравший наибольшее количество матчей в течение последних трех сезонов.

В то же время защитник ХК «Донбасс» Андрей Конев получил приз «Секунда», за самую позднюю шайбу, заброшенную в матчах чемпионата КХЛ 2013/2014 гг.

Как сообщал УНИАН, подопечные Андрея Назарова завершили сезон на стадии полуфинала плей-офф Западной конференции лиги, уступив в серии до четырех побед чешскому клубу "Лев" из Праги в шести матчах - 2:4.

Сильнейшей командой лиги по итогам сезона стал российский "Металлург" из Магнитогорска.