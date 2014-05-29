НОК Украины привлек от ЕОК еще 1,2 млн. грн. для украинских олимпийцев - Бубка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК Украины.

«Основной задачей, которую ставит перед собой Национальный олимпийский комитет Украины - максимальное содействие решению вопросов финансирования спорта. На это направлены те шаги, которые были предприняты НОКом и мной лично в течение последнего времени», - отметил Сергей Бубка.

Президент НОК подчеркнул, что Национальный олимпийский комитет не только сохранил все свои программы, которые работают уже много лет, но и увеличил объемы финансирования для обеспечения участия национальных сборных команд в тренировочных сборах и главных международных соревнованиях, в том числе и тех, которые будут отборочными к первым в истории Европейским играм, которые состоятся в следующем году в Баку, привлекая благодаря своему авторитету в спортивном мире дополнительные значительные средства.

Направления и порядок использования этих средств определяются совместно НОК Украины, Министерством молодежи и спорта и олимпийскими федерациями, а процесс предоставления помощи является прозрачным и открытым.

Сергей Бубка также выразил слова глубокой признательности от имени Олимпийской семьи Украины Европейским Олимпийским Комитетам и президенту ЕОК Патрику Хикки. «Очень приятно, что Европейские Олимпийские Комитеты откликнулись на наше обращение и предоставили нам такую поддержку. Мы часто обсуждаем с Патриком Хикки ситуацию в нашей стране вообще и в спорте в частности. Он неоднократно бывал в Украине, прекрасно знает и высоко ценит достижения украинского спорта. Считаю, что эта помощь - яркая демонстрация того, что Украина - важный и полноценный субъект европейского олимпизма, которому ЕОК оказывает должное внимание», - отметил Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, ранее НОК привлек 3,5 млн. гривен от Международного олимпийского комитета.