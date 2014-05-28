Легкоатлеты сборной Украины из Крыма выступят в чемпионате России

Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РК.

В метании копья за медали поборются воспитанники ялтинской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по легкой атлетике – заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы Вера Ребрик, мастера спорта Рустем Дремджи и Мария Остапчук, а также кандидат в мастера спорта Борис Маркин.

Участница чемпионата Европы по кроссу, мастер спорта Анна Дункан стартует на дистанции 5000 метров, а победитель Всемирной универсиады в Казани в составе эстафетной команды Украины Руслан Перестюк будет соревноваться на спринтерской дистанции 100 метров.

В сектор для метания молота выйдет финалист ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне (4 место), мастер спорта международного класса – Алексей Сокирский.

Чемпионат России состоится 29-30 мая в Адлере.