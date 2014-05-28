Серена Уильямс проиграла уже во втором круге Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Уильямс сенсационно проиграла Гарбин Мугурузе, занимающей рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 35-е место. Всего за 1 час 4 минуты испанка победила со счетом 6:2, 6:2.

Уильямс выиграла один гейм на приеме и проиграла пять на своей подаче. На ее счету три эйса и пять двойных ошибок. Мугуруза два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. За счет активных действий Серена выиграла 8 розыгрышей при 29 невынужденных ошибках, у словачки - 12/18 соответственно.

В третьем круге соперницей Мугурузы будет Анна-Каролина Шмидлова из Словакии, которая, в свою очередь, обыграла сестру Серены - Винус Уильямс.

Как сообщал УНИАН, в рамках первых двух раундов турнира из борьбы выбыли уже 5 из 6 представителей Украины, как в мужском, так и в женском одиночном разрядах.

Открытый чемпионат Франции по теннису - второй турнир года из серии "Большого шлема" - проходит в Париже с 25 мая по 8 июня.